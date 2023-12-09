«Уникнути транспортного колапсу»: Шмигаль скликав Держкомісію з НС у зв'язку із ситуацією в метро Києва

У Києві, де через аварійний стан закрили шість станцій метро «синьої» гілки, у суботу, 9 грудня, скликається засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Про це повідомив прем`єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши, що «через дії чи бездіяльність міської влади постала загроза затоплення та руйнування тунелів», що «матиме безпосередній вплив на безпеку киян».

За його словами, до участі у засіданні запрошені урядовці, у тому числі й представники надзвичайної служби, а також столичний голова Віталій Клички з детальною доповіддю з цього питання.

Тим часом київський громадський активіст та військовий Олег Симороз стверджує, що під загрозою знаходяться й інші станції та гілки підземки.

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За його словами, на «червоній» гілці — критично аварійний стан мосту Метро, під загрозою закриття станцій «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна», «Дарниця», «Чернігівська» та «Лісова». На «синій» гілці є просідання тунелів внаслідок будівництва ТРЦ Дрім Таун, а це станції «Героїв Дніпра», «Мінська» та «Оболонь». На станціях «Почайна» — «Контрактова площа» є просідання тунелів, порушення габариту. На «Контрактовій» грунтові води змінили рух та пішли в тунель з порушенням ізоляції через будівництво скляного мосту. Також є просідання тунелів на «Васильківська» — «Виставковий Центр», де були зведені житлові комплекси.

А на «зеленій» гілці через будівництво відбувається збільшення притоку грунтових вод в районі станцій «Львівська Брама» — «Золоті Ворота». Потребують ремонту тунелі «Осокорки» — «Харківська», просідання тунелів зафіксовано на «Бориспільська» — «Червоний Хутір».

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В столичному метрополітені називають кілька версій того, що відбулося: неякісне виконання робіт генеральним підрядником, розмивання порід та стін тунелю річкою Либідь та складні геологічні умови — наявність на місці плавунів.

Директор метрополітену і депутат Київради Віктор Брагінський стверджує, що спочатку буде проводитись експертиза, після неї — повне розкриття тунелів. Їх знову розкопають, як і 15 років тому, щоб дослідити та зробити технічні роботи, пише «Інформатор».

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«Буде проведено геологічне і геодезичне дослідження. Після цього буде повністю вийнято грунт у місцях протікання на глибину 20 метрів до самого тонелю і перевірено відповідність проекту будівництва (гідроізоляція, хімічне закріплення). Результати будуть через 2−3 місяця», — каже Віктор Брагінський.

Нагадаємо, що прокуратура розпочала досудове розслідування через підтопленням тунелів на ділянці Київського метрополітену на Оболонсько-Теремківській лінії метро за фактом службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Фото КМДА

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