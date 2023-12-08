Рух поїздів метро синьою гілкою зупинено: тунелі заливає водою (відео)

В Києві анонсована зупинка руху поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» — «Деміївська» відбулася вже сьогодні.

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Про це йдеться в повідомленні КМДА.

«Рух поїздів метро на ділянці між станціями „Теремки“ — „Деміївська“ вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів», — повідомили у міській владі.

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Факт зупинки руху підтвердив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Зазначається, що поїзди курсують між станціями «Героїв Дніпра» — «Либідська».

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Дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин. Але вже зараз на наземному транспорті відбувається невеликий «колапс».

Причини такого рішення можна зрозуміти з відео, яке публікують місцеві Telegram-канали: на ньому видно, що тунелі вже зараз заливає водою. Також повідомляється, що між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» відбулася розгерметизація тунелю та вода пішла на колії.

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«ФАКТИ» повідомляли про те, як буде працювати наземний транспорт на «синій» гілці між «Теремками» та «Деміївською».

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