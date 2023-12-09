У січні-2024 в Україні можуть виникнути проблеми із виплатою пенсій: у чому причина

В Україні з 1 січня збільшується прожитковий мінімум, що впливає на розміри пенсійних та соціальних виплат. У січні планується збільшення пенсій певній категорії отримувачів виплат, а основній масі — лише у березні. Втім, наразі вся соціалка знаходиться під «великим питанням» — на це впливає ситуація в американському Конгресі, де тривають дискусії щодо затвердження допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Надання коштів «прив`язали» до міграційної проблематики.

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Якщо американські конгресмени так і не погодять фінансову допомогу Україні на наступний рік, то вже у січні 2024 року можуть виникнути проблеми з соціальними видатками, заявила в коментарі Forbes голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

Доведеться скорочувати видатки. Уряд намагатиметься залучити більше грошей до бюджету на внутрішньому борговому ринку.

Пакет американської допомоги, зокрема, передбачав $ 11,8 млрд прямої бюджетної підтримки України, з яких $ 3,3 млрд мали надійти ще цього року.

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Видання, посилаючись на інформацію одного з «слуг народу», пише, що в січні уряд може зіткнутися з нестачею 20 млрд грн на соціальні видатки. В президентській фракції зазначають, що варіант з друком гривні не бажаний, але він може бути однією з опцій.

Раніше Роксолана Підласа повідомляла, що запланована на 2024 рік зміна в нарахуванні пенсій передбачає їхнє зменшення для окремої категорії осіб — колишніх чиновників.

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Фото Pixabay

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