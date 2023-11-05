Частині українців зменшать пенсії у 2024 році: кому та чому

Запланована на 2024 рік зміна в нарахуванні пенсій передбачає їхнє зменшення для окремої категорії осіб — колишніх чиновників. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

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«Ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію й отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була більш справедливою», — сказала Підласа, пише liga.net.

Зараз середня пенсія в Україні становить близько 5350 грн, але більше мільйона осіб отримують пенсію в розмірі понад 10 000 грн.

У 2024 році держава виділить Пенсійному фонду трансферт в розмірі 271,9 млрд грн, щоб профінансувати виплату пенсій та здійснити щорічну індексацію з 1 березня.

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Як писали «ФАКТИ», згідно з проєктом бюджету України, у 2024 році очікується збільшення пенсійних виплат. Але тільки трьом категоріям пенсіонерів.

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