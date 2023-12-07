Перерахунок пенсій з 1 січня 2024 року: чому він буде маленьким і не всім

Відповідно до затвердженого Держбюджету на 2024 рік, прожитковий мінімум з січня наступного року має збільшитися. До цього показника «прив'язують», зокрема, мінімальні пенсії.

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Проте, як пише видання «На пенсії», у Прикінцевих положеннях закону про Держбюджет вказано, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого законом на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом із здійсненням щорічної індексації пенсій.

Тож жодного перерахунку пенсій з 1 січня 2024 року не буде — мінімальні пенсії та надбавки, що залежать від прожиткового мінімуму, будуть перераховані лише у березні.

Зазначається, що перерахунок з 1 січня може торкнутися лише тих, чия пенсія залежить від мінімальної зарплати, яка також має зрости (частково це особи віком понад 65 років із повним стажем та деякі чорнобильці).

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Нагадаємо, що мінімальні пенсійні виплати відповідають прожитковому мінімуму. З січня мінімум має зрости з 2093 до 2361 гривні.

Фото Pixabay

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