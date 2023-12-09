Аварійна ситуація у київському метро: в столиці перенесуть зупинки транспорту, змінять дорожні знаки, посилять поліцейські патрулі

На засіданні Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 9 грудня, розглядалася ситуація із підтопленням декількох станцій метро у Києві.

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Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, что участики засідання підтримали пропозицію впровадити зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

«Збільшимо пропускну спроможність громадського транспорту, відрегулюємо хронометраж перемикання сигналів світлофора, перенесемо для зручності зупинки громадського транспорту, змінимо деякі дорожні знаки. Звісно, працюватимуть посилені патрулі», — зазначив він.

За його словами, всі нововведення, які мають попередити транспортний колапс у столиці, будуть детально анонсуватися.

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Нагадаємо, що напередодні через підтоплення тунелю закрили рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» — «Деміївська».

Фото Патрульної поліції Києва

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