Політичний експерт Вадим Денисенко звернув увагу на те, що після висування путіна у кандидати в президенти, «експертне середовище» активно просуває тезу про те, що Захід буде змушений визнати результати російських виборів. І попередив про чергову «зраду» в Україні.

«Після висунення путіна, в російського сегменті «експертного середовища» дуже акуратно почали закидувати тезу про те, що Захід змушений буде визнати ці вибори, — пише Вадим Денисенко, який раніше пояснював значення президентських виборів у рф для України, на своїй сторінці у соцмережах. — У нас, можна не сумніватися, скоро розгориться чергова зрада з цього приводу.

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Так от, коли ми розганяємо зраду, нам треба дати відповідь на одне запитання: «А чи має можливість Захід не визнати ці вибори?». І відповідь, дуже болюча для нас, звучить: «Ні, не може».

Чи можемо ми активно цього вимагати? Повинні, але не настільки, щоб вистрілити собі в ногу. Наша головна задача — збереження коаліції та спроби розширення ізоляції путіна. І саме з цієї точки зору треба робити будь-які дії.

І тут є ще один дуже важливий момент. Розкачування цієї теми і їй подібних стане основною дезінформаційною грою росіян в 2024 році. І тут нам потрібно особливо серйозно до цього готуватися. Справа в тому, що росіяни протягом кількох останніх місяців кардинально змінили свою дезінформаційну кампанію. Вони перестали грати в лобові історії, а працюють переважно на комплексах і страхах українців. А, зважаючи на нашу нелюбов до критичного мислення і бажання швидких рішень, ця стратегія може стати на певних етапах ефективною, особливо на фоні бурхливого відродження внутрішньополітичних срачів.

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Який вихід? Просто треба бути розумнішими. Довгий час нам це вдавалося. Сподіваюся, вдасться і зараз".

Фото із соцмереж

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