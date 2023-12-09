Після інциденту у Києві, коли п'яний військовослужбовець застрелив двох товаришів по службі, схожа трагедія сталася на Донеччині. Там військовослужбовець розстріляв трьох сослуживців та застрелився сам. Про це повідомив колишній народний депутат України Ігор Мосійчук.

РЕКЛАМА

«В Мирнограді на Донеччині військовослужбовець у стані алкогольного, а по нашим данним і наркотичного сп’яніння розстріляв трьох сослуживців та застрелився сам! 09.12.2023, близько 01.00, до Покровського РУП ГУНП в Донецькій області, надійшло повідомлення військовослужбовця ВЧ А1815 ЗСУ Скогінова В.О. про те, що в місті Мирноград відбулася стрілянина між військовослужбовцями. Першочерговими слідчими діями встановлено, що за вказаною адресою дислокуються військовослужбовці ВЧ А1815 у кількості 9 військовослужбовців, де 4 військовослужбовці мешкали на першому поверсі, а 5 — на другому поверсі. 09.12.2023, близько 01.00, між 4-ма військовослужбовцями, які мешкали на першому поверсі, під час вживання алкогольних напоїв виник конфлікт, в ході якого один із військовослужбовців схопив автомат „Калашникова“, який привів у бойовий стан та умисно здійснив прицільні постріли у трьох військовослужбовців», — повідомив він.

За даними Мосійчука, внаслідок здійснених пострілів військовослужбовці отримали проникаючі вогнепальні поранення різних частин тіла, від яких загинули.

«У подальшому стрілець, усвідомивши тяжкість вчиненого ним злочину, перемістився до приміщення літньої кухні, де із вказаної вогнепальної зброї вчинив акт самогубства», — написав екснардеп.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», влітку на Дніпропетровщині п'яний солдат розстріляв товаришів по службі через зроблене зауваження.

РЕКЛАМА

237

Читайте нас у Facebook та Instagram