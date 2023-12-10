З початку вторгнення в Україну росія втратила майже 339 тисяч своїх військових, — Генштаб ЗСУ

Армія рф продовжує обстрілювати територію України з використанням ракетної зброї, артилерії та інших видів озброєння, вбиваючи мирне населення.

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За минулу добу ворог завдав по Україні 1 ракетного та 8 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, підрахували у Генеральному штабі ЗСУ.

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На додачу минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та ударний БпЛА типу Shahed-136/131.

Але силами та засобами протиповітряної оборони України керовану ракету і ворожий дрон було знищено.



Крім того, за добу Сили оборони «відмінусували» ще понад 700 загарбників, майже довівши цифру «утилізованих» в Україні вбивць путіна (з початку повномасштабного вторгнення) до 339 тисяч. Також за добу було знищено ще 4 танки, 10 бойових броньованих машин, 6 артилерійських систем та інша ворожа техніка.

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Оперативні дані про втрати ворога

На передовій зафіксовано 60 бойових зіткнень.

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По основних оперативних напрямках:

Куп’янський — відбито 7 атак в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Новоселівського Луганської області;

Лиманський — відбито нову атаку ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області;

Бахмутський — відбито 14 атак в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки, триває штурм Сил оборони південніше Бахмута Донецької області;

Авдіївський — відбито 19 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського;

Мар’їнський — в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки відбито 8 атак;

Шахтарський — відбито 2 атаки ворога в районі Старомайорського;

Запорізький — відбито 3 атаки ворога в районах Новопокровки та західніше Роботиного.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують завдавати окупантам втрат в живій силі та техніці, виснажуючи їхні ворога вздовж всієї лінії фронту, а на Херсонському захисники утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.

Тим часом підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 складах паливно-мастильних матеріалів противника.

Нагадаємо, що напередодні Верховна Рада розширила коло осіб, які мають право на матеріальну допомогу у разі загибелі військовослужбовця.

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