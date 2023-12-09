Двоє людей загинули внаслідок обстрілу Куп'янська (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Внаслідок ворожого обстрілу міста Куп"янськ Харківської області 9 грудня загинули 2 жінки 57 та 71 років. 30-річний чоловік отримав поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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«Попередньо, окупанти вдарили із артилерії близько 15:30. Пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан, літня кухня. На місці злочину проти цивільного населення працюють правоохоронці», — написав він.

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Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, дві людини загинули та дві людини були поранені внаслідок обстрілу окупантами Купʼянщини.

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«За даними слідства, 9 грудня близько 12:10 російські військові здійснили артилерійський обстріл с. Подоли Купʼянського району. Травмовано мирну жительку. О 15:00 ворог вдарив по м. Купʼянськ. Загинули двоє жінок віком 67 та 71 років. Мирний житель отримав поранення. Він перебуває у тяжкому стані у лікарні. У місті пошкоджено будинки, господарчі споруди та автомобілі. За попередніми даними, окупанти обстріляли Купʼянськ з РСЗВ», — йдеться у повідомленні.

Також в Офісі Генерального прокурора повідомили, що окупанти скинули боєприпас на цивільних на Херсонщині, одна людина загинула.

«За даними слідства, 9 грудня близько 10:20 у місті Берислав військові рф з дрону скинули боєприпас. Внаслідок вибуху травми, несумісні із життям, отримав місцевий мешканець. Також осколкове поранення отримав ще один чоловік. Обидва цивільних у момент атаки йшли вулицею», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», вранці 8 грудня російські війська обстріляли Україну ракетами з літаків стратегічної авіації, використавши 7 бортів Ту-95. Окупанти запустили 19 ракет, 14 з яких було збито.

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