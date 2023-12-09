Рада розширила коло осіб, які мають право на матеріальну допомогу у разі загибелі військовослужбовця

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт № 9226 про виплату грошової допомоги в разі загибелі військового. «За» проголосували 274 народних депутати. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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«Цим законопроєктом пропонується надати право військовим і працівникам критичної інфраструктури визначати частки отримувачів одноразової грошової допомоги за заповітом та передбачити її виплату усім членам родини, в тому числі і дітям!» — написав він.

За його словами, цим законопроєктом розширюється перелік осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги. Відтепер право на виплату мають:

- діти загиблого (померлого), у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) та народжені після його смерті;

- діти, щодо яких загиблого (померлого) було позбавлено батьківських прав;

- батьки (усиновлювачі);

- онуки;

- один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;

- жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживали разом, але не перебували у шлюбі, якщо спільне проживання встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

- утриманці загиблого (померлого).

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«Одноразова грошова допомога за відсутності особистого розпорядження призначається і виплачується рівними частками всім особам, які мають право на її призначення та отримання, за особистою заявою відповідної особи або її законного представника», — написав Гончаренко.

Як писали «ФАКТИ», українські захисники мають право на виплати у разі поранення чи отримання інвалідності. Також народні депутати планують можуть змінити закон про пенсійне забезпечення військових.

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