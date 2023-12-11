Росіяни вночі вдарили по Києву балістичними ракетами: є постраждалі (фото, відео)

Після нетривалої перерви росіяни знов атакували столичний регіон ракетами, а південні області — дронами-камікадзе.

Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, у ніч проти понеділка, 11 грудня, окупанти у черговий раз запустили безпілотники типу «Shahed» з території тимчасово окупованого Криму, райони пусків — Чауда, Бельбек.

РЕКЛАМА

Було зафіксовано пуски 18 ударних БпЛА «Shahed-136/131», які знищила протиповітряна оборона в зоні відповідальності повітряного командування «Південь». Більшість — на Миколаївщині. Успішно відпрацювали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

А близько 4 ранку російські окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Удар було завдано з північного напрямку, попередньо — із Брянської області рф. Усі вісім цілей було знищено зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Центр».

РЕКЛАМА

За даними КМВА, внаслідок роботи ППО, за попередніми даними, через падіння уламків в Дарницькому районі є постраждалі, їм на місці була надана медична допомога. Травми отримали четверо: у чоловіка 1992 р.н. — осколкове поранення нижніх кінцівок, у трьох жінок 1990 р.н., 1963 р.н. та 1992 р.н. — гостра реакція на стрес.

РЕКЛАМА

Інформація щодо падіння уламків в Голосіївському районі не підтвердилась.

РЕКЛАМА

Київська міська військова адміністрація показала фото з мікрорайону Бортничі, де зараз працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи.

Фото КМДА

Фото КМДА

Фото КМДА

Фото КМДА

Раніше колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006−2010), генерал Ігор Романенко зазначав, що з початком опалювального сезону загарбники почали використовувати не лише дешеві «шахеди», а й ракети, які тривалий час «економили». За його даними, росіяни накопичили близько 900 сучасних високоточних ракет для запуску з повітря бомбардувальниками Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3, також «Калібрів» з платформ морських кораблів, ракетних катерів і підводних човнів, а також «Іскандерів». Це ракети, які можуть облітати райони, які взяла під контроль протиповітряна оборона.

Також росіяни використовують крилаті ракети Х-55, які дуже схожі на модернізований варіант ракети Х-101, щоб ввести в оману українську ППО.

Фото КМВА

762

Читайте нас у Facebook та Instagram