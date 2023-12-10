Російським військам «практично неможливо» запустити достатню кількість хибних ракет

Відомий російський воєнний блогер заявив, що російські хибні ракети не змогли подолати українську протиповітряну оборону під час ракетних ударів по Києву 8 грудня. Так, він визнав, що російські війська використовували крилаті ракети Х-55, які дуже схожі на модернізований варіант ракети Х-101, щоб ввести в оману українську ППО. Про це повідомляє Інститут дослідження війни.

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Блогер стверджував, що використання хибних ракет пояснює, чому вони не змогли успішно вразити жодної цілі в Києві. Він поскаржився, що російським військам «практично неможливо» запустити достатню кількість Х-55, щоб перевантажити українську ППО, через обмежену кількість бомбардувальників Ту-95 і Т-160.

Армія рф і раніше використовувала ракети Х-55 разом з іншими варіантами ракет і безпілотників як хибні цілі, щоб перевантажити українську ППО і компенсувати скорочення запасів високоточних ракет. При цьому українські офіційні особи неодноразово підкреслювали, що ЗСУ не мають достатньої кількості систем протиповітряної оборони, щоб покрити всі регіони країни так, як Київ.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець вважає, що російські війська проводять посилену повітряну розвідку перед тим, як завдати великомасштабних ударів на великі відстані по цілях на сході і півдні України. За його словами, росіяни здійснили сім розвідувальних польотів перед ракетними ударами 8 грудня, що є помітним збільшенням у порівнянні з одним-двома польотами у попередні дні.

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Російські війська, ймовірно, намагаються протидіяти обмеженій системі протиповітряної оборони України напередодні очікуваної широкомасштабної зимової кампанії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку вторгнення в Україну росія втратила майже 339 тисяч своїх військових.

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Про те, що відбувається зараз на фронті та які найгірші сценарії розвитку подій, читайте в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» координатора групи «Інформаційний спротив» Костянтина Машовця.

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