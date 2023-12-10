Повітряні атаки на Україну: російський агресор знову змінив тактику

Схоже, що російська армія почала дещо по-новому використовувати високоточні ракети та дрони для своїх атак по території України.

Про це розповів колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006−2010), генерал Ігор Романенко.

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Так з початком опалювального сезону рашисти використовують вже не лише дешеві «шахеди», а й ракети, які у москві тривалий час «економили».

«Ресурс у них є, за цей час накопичили близько 900 сучасних високоточних ракет для запуску з повітря бомбардувальниками Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3. Крім того, „калібри“ з платформ морських кораблів, ракетних катерів і підводних човнів. Також є „Іскандери“ оперативно-тактична ракетний комплекс випускають крилаті ракети, а саме це ті ракети, які можуть прикладати маршрут не тільки з однієї сторони, а й облітати райони протиповітряної оборони, обходити з іншого боку і на останньому застосуванні ми все бачили», — розповів генерал.

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Дрони ворог теж удосконалює, зокрема застосовуючи SIM-карти.

І хоча потужності бойової частини «шахедів» не така, як у цих крилатих ракет, саме поєднання «шахедів» і ракет різного типу приводить до підвищення ефективності обстрілів.

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Тож Україні вкрай необхідно більше засобів протиповітряної оборони від союзників і не тільки комплекси Patriot, а й THAAD.

А тим часом замість знищеного в Керчі корвета «Аскольд» рф перегнала туди свій новий корабель-носій «Калібрів» із Татарстану, повідомив OSINT-аналітик MT_Anderson. Корвет «Туча» був збудований на верфі російського міста Зєлєнодольск (Татарстан), його могли перегнати до Новоросійска по Волго-Донському каналу.

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Нагадаємо, що вранці 8 грудня російські війська вперше за 79 днів атакували Київ зі стратегічної авіації Ту-95МС. Але усі ракети, що летіли в напрямку столиці, знищили ще на підльоті.

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