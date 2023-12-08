Пауза тривала 79 днів: ворог таки вдарив по Києву із застосуванням стратегічної авіації

Вранці 8 грудня російські війська вперше за 79 днів атакували Київ зі стратегічної авіації Ту-95МС. Усі ракети, що летіли в напрямку столиці, знищили ще на підльоті.

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Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

«Після тривалої паузи у 79 днів, ворог поновив удари крилатими ракетами з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Попередньо, біля 10-ти бомбардувальників-ракетоносців випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55 з району міста енгельс, саратовської області. Повітряна тривога в столиці тривала майже 2 години», — йдеться у повідомленні.

Також очільник МВА додав, що офіційну інформацію про кількість та типи збитих повітряних цілей опублікують Повітряні Сили після узагальнення даних.

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Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону вже заявив, що під ранок по Україні відбулися пуски ракет Х-101 та Х-55 з попередньо 9 літаків стратегічної авіації Ту-95.

«Розділилися літаки на декілька груп і здійснили пуски крилатих ракет. Попередньо 19 ракет було запущено, і маємо непоганий результат ППО — це 14 крилатих ракет. Знищені вони були на Київщині та Дніпропетровщині», — зазначив Ігнат.

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Спікер додав, що слідували вони курсом до Дніпра, звідти частина ракет попрямувала на Київ, частина вдарила по обєктах інфраструктури в Дніпропетровської області.

«На жаль, не вдалося збити всі», — додав полковник.

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Нагадаємо, що раніше президент Зеленський доручав уряду і військовим знайти рішення, що дозволить уникати оголошення кількагодинних повітряних тривог, пов'язаних із зльотами літаків рф, які «паралізують країну на години»

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