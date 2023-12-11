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Пожежа в італійській лікарні: є постраждалі

17:20 11 грудня 2023
Пожежа в лікарні у Тіволі

Щонайменше чотири людини загинули і понад 200 осіб були евакуйовані після руйнівної пожежі, що спалахнула біля моргу лікарні Сан Джованні Євангеліста в римському передмісті Тіволі, повідомляє італійська пожежна бригада. Її представник заявив, що електропроводка в будівлі і деякі хімічні речовини, які там зберігалися, могли бути одними з можливих причин займання. Раніше повідомлялося, що в Італії у лікарні після тривалої хвороби помер ватажок сицилійського мафіозного клану «Коза ностра» Маттео Мессіна Дінаро.

Вогонь спалахнув на нижньому поверсі між моргом, клінікою і кухнею близько 22:30 за місцевим часом і швидко поширився на приміщення відділення невідкладної допомоги, розташоване поверхом вище.

Пацієнти, які перебували у відділенні невідкладної допомоги в очікуванні лікування, розповіли, що електрика зникла, і вогонь швидко охопив усе крило, повідомляє італійська преса. Дві з чотирьох жертв загинули в результаті вдихання диму, одна померла від серцевого нападу і ще одна — від опіків. Інші тіла, які на той час перебували в морзі, також згоріли, повідомили в пожежній бригаді. Серед евакуйованих було семеро дітей і кілька новонароджених. Представник лікарні повідомив телеканалу Sky24, що 134 евакуйованих були переведені до найближчих лікарень.

Пожежники боролися з вогнем близько п'яти годин і проведуть ретельні пошуки інших жертв.

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Лікарня, яка є частиною системи охорони здоров'я Риму, була вперше побудована у 1337 році.

«ФАКТИ» повідомляли, що катастрофічна пожежа в ПАР забрала життя понад 70 осіб.

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