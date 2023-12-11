На Сонце не чекайте — мокрий сніг, дощі та тумани не відпустять Україну до кінця тижня: прогноз погоди на 11 — 17 грудня

Синоптики, які анонсували потепління в Україні цього тижня, зазначають, що температурне тло очікується вище за норму, особливо в південній частині України.

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Однак, як прогнозує метеоролог Ігор Кібальчич, наприкінці тижня в країну почне надходити холодніше повітря з північного заходу Європи.

У понеділок, 11 грудня, в Україні очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу, на півдні та південному сході з дощем. У центральних та Харківській областях місцями ожеледиця, налипання мокрого снігу. Подекуди тумани, на дорогах ожеледиця. Вітер південний / південно-східний, 5−10 м / с. Температура повітря вночі −4…+1°С, вдень −2…+3°С; на півдні та в Криму вночі 0…+5 °С, вдень +3…+8 °С.

У вівторок, 12 грудня, утримається похмура та волога погода, місцями з туманами. Пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, мряки та дощу. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південної чверті, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −2…+3°С, вдень 0…+5°С; у південній частині та Криму вночі +1…+6 °С, вдень +6…+11 °С.

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У середу, 13 грудня, утримається нестійка погода у більшості областей України. Пройдуть опади переважно у вигляді дощу та мряки, у Карпатах, північних та східних областях сніг та мокрий сніг із переходом у дощ. Місцями налипання мокрого снігу. На дорогах подекуди ожеледиця, місцями тумани. Вітер південно-західний, 5−10 м/с. Температура повітря вночі −2…+3°С, вдень −1…+4°С; на півдні та в Криму вночі +1…+6 °С, вдень +6…+11 °С.

У четвер, 14 грудня, в Україні пройдуть дощі, у північних, західних областях та на крайньому сході мокрий сніг із дощем. Подекуди опади. Вночі та вранці місцями тумани. На дорогах ожеледиця, подекуди налипання мокрого снігу. Вітер південно-східний, 7 — 12 м/с, у західних областях змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −1…+4°С, вдень +2…+7°С; у південних областях та Криму вночі +3…+8 °С, вдень +7…+12 °С.

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У п'ятницю, 15 грудня, у більшості областей крім півдня та Криму збережуться опади переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, місцями з дощем. У північній частині подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, вдень місцями пориви, 15−20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься у межах −2…+3°С, на півдні вночі 0…+5°С, вдень +3…+8°С.

У суботу, 16 грудня, вночі місцями в Україні пройде невеликий сніг та мокрий сніг, вдень у західних та східних областях невеликий сніг, на решті країни без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура повітря вночі −2…−7°С, удень 0…-5°С. На півдні протягом доби −3…+2 °С.

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У неділю, 17 грудня, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західної чверті, 7−12 м/с. Температура повітря вночі −3…−8°С, вдень −2…+3°С.

Раніше завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух прогнозувала, що цьогорічна зима не обійдеться без морозів, проте грудень очікується за прогнозом досить теплим. Щодо морозів, то, за її словами, зима 2024 року буде «класичною» — найнижчі температури у нас зазвичай спостерігаються в другій половині січня, лютому.

Фото Pixabay

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