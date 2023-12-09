Під ногами буде «каша»: після снігопадів та морозів в Україну йде потепління

Після похолодання на цьому тижні, за кілька днів в Україні очікується потепління. З понеділка, 11 грудня, розпочинається відлига, прогнозуються опади у вигляді мокрого дощу та снігу, так що під ногами буде «каша». Відлига торкнеться практично всіх областей України.

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Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко. Втім, у суботу, 9 грудня, все ще переважатиме морозна погода. Вдень очікується -1−4 градуси морозу, у південній частині переважатиме плюсова температура.

Мокрий сніг пройде на сході України, дощі припадуть південній частині. На решті території — без істотних опадів.

У Києві вдень -1−3 градуси морозу, суттєві опади не передбачаються. Потепління розпочнеться у неділю, 10 грудня.

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Метеоролог Ігор Кібальчич, розповідаючи про погоду у вихідні дні, зазначає, що вона визначатиметься Сибірським антициклоном з центром над Уральськими горамиі. Проходження малоактивних атмосферних фронтів по периферії даного антициклону спричинить невеликі опади переважно у вигляді снігу (на півдні з дощем) на більшій частині території країни. Небезпечних і стихійних явищ погоди не передбачається.

Субота, 9 грудня.

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У західних областях опадів не очікується. Вночі та у першій половині дня місцями можливі тумани з відкладенням паморозі. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі −8…−3 °С, подекуди −13…−11 °С; вдень −4…+1 °С.

У північних областях вночі та вранці пройде невеликий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −10…−5 °С, місцями −14…−12 °С; вдень −7…−2 °С.

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У центральних областях вночі очікується невеликий сніг, вдень у Полтавській та Дніпропетровській області пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, місцями з дощем. Місцями можлива ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −5…−0 °С, вдень −3…+2 °С.

У південних областях та Криму вночі та вранці пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0…+5 °С, вдень +3…+8 °С, у Криму до +9…+11 °С.

У східній частині протягом доби очікується сніг, на Донеччині місцями з дощем. Місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −5…−0 °С, вдень −4…+1 °С.

Неділя, 10 грудня.

У західних областях вночі без опадів, вдень у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −9…−4 °С, подекуди −13…−11 °С; вдень −2…+3 °С.

У північних областях вночі без істотних опадів, вранці та вдень місцями можливий невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −10…−5 °С, вдень −4…+1 °С.

У центральних областях хмарно із проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −5…−0 °С, вдень −2…+3 °С.

У південній частині країни та Криму істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі −1…+4 °С, вдень +3…+8 °С.

У східних областях очікується невеликий сніг впродовж доби. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі −7…−2 °С, вдень коливатиметься в межах −6…−1 °С.

Раніше завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Укргідрометцентру Віра Балабух висловлювала припущення, що погода у грудні переважно буде досить комфортною для людей, а температура повітря коливатиметься, як і у попередні зими, у межах від -5 до +5.

Фото Pixabay

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