Повернувся з полону та загинув у ДТП: на Волині попрощалися із волонтером Іваном Сидоруком (фото)

Українські захисники та волонтери гинуть не лише на передовій, а й у тилу, у тому числі й у дорожьньо-транспортних пригодах. Три дні тому у ДТП загинув волонтер з Волині.

Як повідомила сусідка загиблого волонтера Маріанна Журавель, з Іваном Сидоруком, який не стояв осторонь подій в Україні в 2014 році, у числі перших з'явився до військкомату у 2022 році, пройшов «сім кіл пекла» в російському полоні та довгу реабілітацію після звільнення, попрощалися мешканці Сошиченської громади.

Фото Маріанни Журавель

«На 59 році життя трагічно загинув мужній, відважний, сміливий воїн, чоловік, батько двох чудових донечок, дідусь, товариш, сусід Іван Петрович Сидорук… Його життєва стежина обірвалась саме під час виконання важливої місії, яку, на жаль, він зі своєю дружиною Світланою не встигли виконати сповна», — розповіла вона та додала, що Іван Сидорук разом з дружиною везли автівку на Схід, але на Рівненщині потрапили у ДТП. Волонтер загинув, а його дружина знаходиться у важкому стані.

Фото Маріанни Журавель

В поліції Рівненщини повідомляли, що автотроща сталася 20 травня близько 15:30 на автодорозі Київ — Ковель — Ягодин поблизу села Городець.

За даними правоохоронців, водій автомобіля Mazda 6, 61-річний житель селища Рафалівка, під час маневру обгону допустив зіткнення із зустрічним бусом Renault Master, яким керував волонтер з Волинської області.

Фото поліції

Фото поліції

«Внаслідок ДТП загинули обидва керманичі. Також постраждала пасажирка Renault — 58-річна дружина водія. У неї діагностували переломи ребер та ноги: жінку госпіталізували до Сарненської лікарні… Відомо, що загиблий 58-річний водій кілька місяців тому звільнився із російського полону і долучився до волонтерської діяльності. Чоловік того дня доправляв бусом позашляховик на Схід, де дислокуються його побратими», — зазначили в поліції.

Нагадаємо, що у Хмельницькому водій збив на пішоходному переході військових та співробітницю поліції.

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Фото зі сторінки Маріанни Журавель у соцмережах та ГУНП у Рівненьскій області

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