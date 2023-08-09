На Кіровоградщині в ДТП потрапив рефрижератор з тілами померлих захисників України, загинув волонтер (фото)

На Кіровоградщині, де в червні в ДТП загинули троє 16-річних дівчат, сталася ще одна жахлива аварія на дорозі. У ДТП загинув Павло Бєлков — волонтер, який повертав додому загиблих Героїв у рамках гуманітарного проєкту ЗСУ «На щиті». Аварія сталася вчора, 8 серпня, близько 8 год, повідомляє Перша електронна газета.

Чоловік працював у благодійному фонді «ДіД» і громадській організації «БФ «АСАП ЕМС ХОТТАБИЧ», які з 2014 року займаються організацією рятувальних операцій в зоні бойових дій: евакуюють поранених бійців і цивільних (зокрема, маломобільних груп), доправляють наших воїнів на лікування за кордон, повертають додому загиблих Героїв.

Волонтер був членом одного з чотирьох екіпажів БФ «ДіД», які щодня курсують Україною з табличкою «На щиті». Цього разу їхній шлях пролягав у Київ через Кіровоградщину. Саме тут, на території Новоархангельської громади, водієві екіпажу стало зле. Він втратив свідомість за кермом, а отямився вже в лікарні. Медики повідомили йому, що сталася аварія — мікроавтобус врізався у вантажівку, у результаті чого загинув його товариш, а інший водій травмувався.

«Наші екіпажі їздять щодня. Щодня ми в дорозі. Це був черговий і, на жаль, останній рейс для Павла. Він супроводжував загиблого Героя у Київ. Павло — людина з великої літери. Дуже чемний і порядний. Він щирий. Він справжній», — розповіла колега загиблого волонтера Марія Ляшко.

У фонді Павло почав працювати торік. Був єдиною дитиною у матері (жінка має інвалідність 1-ї групи), давно втратив батька. Родина жила у Вознесенську, на Миколаївщині. 5 років тому (у 2018-му) юнак успішно поборов онкологію, перебрався у Дніпро.

Нещодавно зробив пропозицію своїй дівчині. Планував після рейсу забрати її з Києва і разом поїхати до мами, яка саме готувалася до свята — сьогодні, 9 серпня, Павлу мало б виповнитися 33. Проте нині обидві жінки готуються до похорону.

Павла поховають у рідному Вознесенську з військовими почестями. Таку пропозицію висунула адміністрація Миколаєва — волонтера добре знали у різних куточках України.

Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому у ДТП загинув волонтер з Волині.

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