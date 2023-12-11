«Це сигнал усім зрадникам»: у мережі з'явилися фото та відео СБУ з місця ліквідації екснардепа Киви

У мережу виклали відео та фото з місця ліквідації колишнього нардепа Іллі Киви, який втік до росії й був заочно засуджений в Україні, зокрема, й за держзраду.

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Як стверджує «Оперативний ЗСУ», унікальна спецоперація СБУ готувалась тривалий час і була успішно реалізована Службою безпеки.

Фото Оперативний ЗСУ

Фото Оперативний ЗСУ

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«На кадрах — тіло злочинця Киви лежить на снігу, а біля нього видніються плями крові. Окремо на ексклюзивному відео видно спостережний пункт, де на зрадника очікувало заслужене покарання. До речі, саме недалеко від цього місця Кива часто знімав свої численні антиукраїнські відео», — йдеться у повідомленні.

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За словами джерел в Службі безпеки України, екснардеп-втікач був однією з пріоритетних цілей, його «вели» давно, вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня та звички. З рештою, попри серйозну охорону, він був ліквідований під Москвою.

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Раніше в СБУ заявляли, що ліквідація Іллі Киви — операція української спецслужби.

Фото «Оперативний ЗСУ»

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