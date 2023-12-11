Частині переселенців продовжили виплати

В Україні, де раніше внесли важливі зміни до правил надання допомоги переселенцям, Міністерство соціальної політики розробило проєкт постанови, що дозволить продовжити виплату допомоги на проживання для ВПО, які отримували її до 1 серпня 2023 року і період виплат для яких завершується наприкінці січня 2024 року. Про це повідомили у відомстві.

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«Механізм виплат буде поєднано з іншими механізмами підтримки родин, аби допомогти їм знову стати на ноги після переміщення та інтегруватись у приймаючі громади. Документ пропонує продовжити виплати для ВПО пенсійного віку та тих, які обʼєктивно не мають можливості працевлаштуватися (наприклад, через те, що в громаді не працюють дитячі садочки та школи). Така допомога буде поєднуватися з наданням важливих соціальних послуг (передусім, послуг із догляду за дітьми, таких як „муніципальна няня“). Це дасть можливість працездатним членам таких родин шукати роботу, звертатися по грантові програми для започаткування власної справи, перенавчатися тощо», — йдеться у повідомленні.

Також проєкт постанови пропонує переглянути призначення допомоги малозабезпеченим, щоби родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше користуватися такою допомогою.

«Такий підхід був напрацьований Мінсоцполітики спільно з Мінреінтеграції та Мінфіном для підвищення підтримки найбільш уразливих категорій громадян», — зазначили в міністерстві.

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Як повідомляли «ФАКТИ», в Мінреінтеграції прийняли рішення про те, що внутрішні переселенці, які стали біженцями за кордоном, можуть не повертати виплати, які вони отримали як ВПО.

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