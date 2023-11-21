В Україні Кабінет міністрів удосконалив порядок виплат внутрішньо переміщеним особам. На засіданні 21 листопада уряд вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку ВПО та виплат їм держдопомоги. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Так, переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше.

У разі повторного переміщення в результаті обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А у разі евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити ОВА.

ВПО отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися на наступний місяць.

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Непрацююча особа працездатного віку за відсутності поважних причин упродовж 3 місяців із дня призначення виплат ВПО повинна посприяти своїй зайнятості. Зокрема, шляхом працевлаштування, реєстрації як фізичної особи — підприємця, подання заяви для отримання гранту на бізнес/ваучера на навчання тощо. Або набути статусу безробітного, зареєструвавшись у центрі зайнятості.

Також Постанова врегульовує питання оформлення довідки про взяття на облік ВПО.

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Зазначимо, що ці нормативні зміни були розроблені за результатами роботи Координаційного штабу з питань ВПО.

«Дякую всім, хто долучився до напрацювання цих нововведень для підтримки наших внутрішніх переселенців. Нам важливо, щоб люди відчували підтримку держави, що вони не залишилися сам на сам зі своїми проблемами», — наголосила міністр Ірина Верещук.

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Як писали «ФАКТИ», в Україні певні категорії ВПО позбавлять виплат на проживання.

Фото: Pixabay

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