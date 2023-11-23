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Суспільство та люди

«Вона сказала правильну річ»: відомий український актор підтримав Ірину Фаріон у гучному «мовному» скандалі

12:37 23 листопада 2023
Богдан Бенюк

Український актор театру та кіно Богдан Бенюк підтримав колишню викладачку «Львівської політехніки» Ірину Фаріон, яка опинилася в центрі «мовного» скандалу через висловлювання на адресу російськомовних захисників України.

Бенюк в інтерв'ю OBOZ.UA. заявив, що навіть у зоні бойових зіткнень неприпустимо розмовляти мовою ворога, назвавши висловлювання Фаріон «абсолютно точними». На його думку, українці, які продовжують говорити російською мовою, продовжують просувати й «руський мір» в Україні.

«Це треба визнати всім. Насамперед — керівникам держави, які до цього спонукають, усім працівникам, які працюють у державних установах, керівництву української армії та командирам, які дають присягу на служіння Україні українською мовою. Фаріон сказала правильну річ і не побоялася це зробити під час війни», — заявив артист.

Богдан Бенюк вважає, що для тих, хто виріс в Україні, говорити російською — «ганьба», і що для захисників це «неприпустимо»: «Вони повинні це зрозуміти і змінити своє ставлення до найважливішого — громадянства України. Бо той громадянин України, хто є носієм мови, вважається її громадянином, а решту я вважаю загарбниками. Це стосується і українців за кордоном. Якщо вони не спілкуються українською мовою, то які вони українці? Їх потрібно викреслювати і говорити, що вони росіяни».

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Нагадаємо, що після скандальних заяв щодо Фаріон було відкрито кримінальне провадження за кількома статтями КК України, у тому числі щодо порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

Фото зі сторінки Богдана Бенюка у Facebook

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