Вразили милим фото: Вікторія і Харпер Бекхем більше схожі на сестер, ніж на маму та доньку

Чим старшою стає Харпер Бекхем, яку батьки нещодавно привітали з днем народження, тим більше схожа на свою матір Вікторію Бекхем — особливо у сфері моди. Днями Вікторія поділилася серією знімків з заходу Vogue 100 в Маямі.

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На першому слайді в каруселі фотографій донька Харпер поклала голову на плече мами, в той час як колишня зірка Spice Girl обняла доньку за плече. Дует матері та доньки був одягнений у чорно-біле вбрання, яке доповнювало одне одного. Харпер, зі свого боку, виглядала вишукано в чорній сукні А-силуету на бретелях, яку вона поєднала з кросівками. Світле волосся було забране в хвіст і доповнене сережками-гвоздиками та витонченим намистом.

Вікторія вибрала білий спортивний костюм від однойменного лейбла і відповідну майку, доповнивши образ чорним вузьким ременем із золотою пряжкою і наручним годинником в тон. Її каштанове волосся було розділене посередині і укладене у вільні кучері.

У Вікторії та її чоловіка Девіда, окрім доньки, також є троє синів: Бруклін, Ромео і Круз. В одному з випусків подкасту Armchair Expert за 2022 рік Вікторія розповіла про те, як бути матір'ю чотирьох дітей. «Я відчуваю себе благословенною, що пережила і те, і інше: бути матір'ю хлопчиків, а також дівчинки. Але четверо — це дуже багато дітей. Це не стільки про виховання, скільки про контроль натовпу».

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Вона додала, що, хоча іноді з цим буває важко впоратися, її сини стають братами для Харпер, коли справа доходить до того, щоб бути братами.

Раніше повідомлялося, що 20-річний Ромео Бекхем став новим обличчям спортивного бренду Puma.

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