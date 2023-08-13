Стопами батьків: 20-річний Ромео Бекхем став новим обличчям спортивного бренду Puma

Девід та Вікторія Бекхем виростили собі гідну зміну. Їхній 20-річний син Ромео вкотре продемонстрував свою майстерність та привабливість фотомоделі, позуючи для нової колекції кросівок PUMA 180.

Для фотосесії він одягнув джинсову пару, що складається з куртки, що вицвіла, і пари мішкуватих джинсів. Вбрання вдало доповнив простий білий жилет.

Повідомляється, що Ромео сам вибрав цей одяг. На його думку, він не відвертає увагу від головного — культових білих кросівок зі вставками з коричневого вельвету.

Для іншого знімка Ромео прийняв природну і водночас ефектну позу на підлозі (фото у заголовку). Він зняв куртку, що дозволило продемонструвати татуювання на руці.

Молодий Бекхем показав також білі кросівки зі вставками з білого вельвету.

Нагадаємо, Ромео грає за англійський футбольний клуб «Брентфорд». Він дуже схожий на батька не лише зовні, а й манерою гри.

Очевидно, що хлопець у всьому прагне наслідувати приклад Девіда. Кажуть, що саме батько надихнув Ромео трохи підбрити брови та носити дуже коротку стрижку. Бекхем-старший уперше поголив голову 2001 року.

Ромео розмістив знімки з рекламою кросівок у Instagram. Девід одразу залишив коментар: «Маєш гарний вигляд, Ромео».

Нагадаємо, нещодавно Девід та Вікторія Бекхем привітали дочку Харпер з днем народження, влаштувавши їй вечірку у стилі Prada.

225

Читайте нас у Facebook та Instagram