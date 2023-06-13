«Після стількох років так приємно повернутися»: подружжя Бекхемів гайнуло до Японії

Бекхеми насолоджуються життям та початком літа! Нещодавно Девід і Вікторія Бекхем разом із 18-річним сином Крузом і 11-річною Харпер Севен вирушили в сімейну подорож до Японії. У неділю знаменитий футболіст поділився галереєю фотографій, на яких зображені їхні пригоди: смачні страви, поїздки в громадському транспорті та милування японськими храмами.

«Після стількох років було так приємно повернутися до Японії з сім'єю, дізнатися про культуру і, звичайно, насолодитися чудовою їжею», — підписав він пост.

Вікторія також поділилася фотографіями з подорожі. Модельєрка опублікувала галерею фотографій, на яких вона разом з чоловіком насолоджуються японським алкоголем за вечерею. 20-річний Ромео і 24-річний Бруклін Бекхем, схоже, не змогли здійснити цю поїздку. Однак Бруклін і його дружина Нікола Пельтц Бекхем були в Лондоні з сім'єю на концерті Елтона Джона, тож всі вони отримали чудові емоції від відпочинку.

Бекхеми продовжують доводити, що вони є однією з найміцніших зіркових родин. Місяцями ходили чутки, що між Ніколою та Вікторією виникла серйозна драма, але вони чітко дали зрозуміти, що між ними лише розуміння, і ніщо не може розлучити їхню сім'ю! Залишається тільки чекати, щоб побачити наступну пригоду, яку приготувала ця чудова сім'я.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Вікторія Бекхем поділилась світлиною чоловіка у нижній білизні: «Ми так сильно тебе любимо».

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