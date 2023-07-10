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Вечірка в стилі Prada: Вікторія і Девід Бекхем привітали доньку Харпер з днем народження (фото)

19:17 10 липня 2023
Вікторія та Харпер Бекхем

Девід і Вікторія Бекхем, які нещодавно побували в Японії, дуже люблять свою 12-річну Харпер, яка зараз на шляху до підліткового віку, і вони відсвяткували її день народження вечіркою в стилі Prada.

Харпер виповнюється 12 років 10 липня, але святкували вони в лондонській кав'ярні Prada Caffè a la mode трохи раніше. Кав'ярня в стилі Prada вельми елегантна, і люди з гострим почуттям моди насолоджуються цим найкращим і стильним кафе.

Як і очікувалося, Вікторія Бекхем написала у своєму Instagram: «Харпер Севен 12!!! (майже) @Prada party for Harper SevenCHIC!!!», тегнувши також Девіда та обох їхніх синів Ромео і Круза Бекхемів, які також були присутні на святкуванні.

В першому кадрі ролика — мама Вікторія з донькою на фоні великої вивіски Prada, яку видно з більшості приміщень кафе, пофарбованих у м'ятний колір. Вікторія була одягнена в чорну сукню, що ідеально облягала фігуру, а Харпер — у стильну фіолетову шовкову сукню-комбінацію.

На наступному — фото Девід Бекхем зі своєю маленькою донькою, і обидва посміхаються. Вікторія також сфотографувала іменинницю, яка позувала перед популярною кав'ярнею Prada Caffè.

Девід також поділився постом на своєму власному акаунті в Instagram і назвав серію фотографій: «@harrods Початок святкування дня народження HarperSeven @prada, моя іменинниця».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Девід Бекхем з донькою та дружиною беруть уроки сальси.

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