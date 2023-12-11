Робітник загинув на будівництві у центрі Києва (фото)

В Києві, який минулої ночі зазнав атаки росії балістичними ракетами, на будівництві стався обвал стіни, внаслідок чого один будівельник загинув. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

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«За попередньою інформацією, під час будівельних робіт стався обвал стіни, внаслідок чого один будівельник загинув, ще один травмований, йому надається медична допомога. Після з’ясування всіх обставин буде вирішуватися питання щодо кваліфікації зазначеної події», — йдеться у повідомленні.

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В Головному управлінні ДСНС України у місті Києві додали, що рятувальники надали допомогу потерпілому внаслідок обрушення стіни.

«О 13:23 отримали виклик, що сталось обрушення підпорної стіни на людей під час проведення ремонтних робіт. Внаслідок обрушення, одна людина загинула на місці, інша отримала травми. Рятувальники допомогли транспортувати потерпілого до швидкої», — йдеться у повідомленні.

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За інформацією Київської міської державної адміністрації, під час ремонту підпірної стіни для утримання ґрунту на вул. Лютеранська, 7/10 стався обвал.

«Як пояснили в Печерській РДА, що виступає замовником ремонтних робіт, під час виконання робіт із капітального ремонту підпірних стін житлового будинку для утримання ґрунту на вул. Лютеранській, 7/10, одна зі стін обвалилася. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Також проводяться роботи з розбору завалів. Ремонт проходить відповідно до підряду між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації і ТОВ «ЛКБУД». Проєктно-кошторисну документацію розробляло ТОВ «ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ «АРКОН»», — повідомили в КМДА.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Умані загинув 32-річний місцевий житель. Молодий чоловік працював там на будівництві готелю. За словами рідних та очевидців трагедії, він впав у шахту ліфта, яку незаконно добудували до приміщення.

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