«Ще живого брата винесли за територію на дорогу, мов собаку»: в Умані в районі паломництва хасидів загинув будівельник

В Умані у районі паломництва хасидів загинув 32-річний місцевий житель Ігор Бондарєв. Молодий чоловік працював там на будівництві готелю. За словами рідних та очевидців трагедії, він впав у шахту ліфта, яку незаконно добудували до приміщення. Після того керуючий та його поплічники-підлеглі винесли ще живого хлопця за територію на дорогу, а потім повідомили про ДТП. Сім'я загиблого додає — напередодні він отримав чималу суму заробітної плати, яка загадково тепер зникла, відсутні документи та особисті речі жертви. Рідні певні, що трагедії можна було уникнути, вони просять правоохоронні органи покарати не лише господаря, у якого працював чоловік, а й міських посадовців, які довгий час закривають очі на незаконні будівництва для хасидів. Нагадаємо, що СБУ затримала чиновника Львівської міськради, який видавав дозволи на будівництво за хабарі.

«Судмедексперт сказав, що якби Ігоря не переносили і надали допомогу, то було 50% шансів на життя»

- Днями ми поховали брата, й досі не можемо повірити, що через чиюсь халатність він загинув. Я намагаюсь триматись зі всіх сил заради того, аби перемогла правда, а ось мамі надзвичайно важко й це горе сильно підкосило її здоров'я, — розповіла «ФАКТАМ» сестра загиблого Марта Бондарєва. — Ігор довгий час працював будівельником у хасидів. Всі знали, що в нього золоті руки, добра вдача й він інколи не відмовляв у допомозі. Останнім часом він був у бригаді, яка зводила готель, і всім цим ділом керував громадянин Ізраїлю Реувен А. Це незаконна добудова по вул. Туристів (колишня вулиця Пушкіна, 62) в районі Історико-культурного центру на місці старовинного єврейського кладовища. Так як Ігоря змушували часто працювати навіть вночі, і відповідно він не мав як добратись додому в комендантську годину, йому поруч виділили кімнату. Весь час він присвячував роботі, щоби мати можливість допомагати сім'ї. Ніяких конфліктів не мав, навпаки всі його хвалили, бо завжди усміхнеться, привітається. Власної родини брат не мав, його кохана була у Канаді, тому вони підтримували спілкування через Інтернет.

Ігор Бондарєв

У неділю, 27 серпня, додають рідні, Ігор Бондарєв, був на роботі. Приблизно 18:20 свідки почули якийсь удар. Спочатку подумали, що впала якась дошка. Та почувши слова керуючого «Тільки не на моїй території, давай винесемо його», зрозуміли, що сталась трагедія.

- У готелі незаконно побудована була ліфтова шахта — три поверхи зверху і два внизу. На останньому свідки бачили драбину, скоріш за все, брат працював на третьому поверсі й впав у ту шахту вниз. Ігоря не потрібно було чіпати взагалі аж до приїзду медиків. Натомість цей Реувен та його підлеглі взяли брата за руки, як ту собаку, і потягнули на другий поверх, — продовжує Марта. — Товариш брата, який працював там неподалік, кричав, що так не потрібно робити. Реувен та будівельники намагалися приховати інцидент та віднесли Ігоря на дорогу, а потім повідомили про ДТП. По приїзду медики заявили, що керуючий та його підлеглі вчинили неправильно, коли переносили травмованого брата. В морзі судмедексперт сказав, що якщо б його не переносили і надали правильно першу екстрену медичну допомогу, то було 50% шансів на життя.

«Кажуть, керуючий хоче підкупити судово-медичних експертів, які б написали, що в крові брата знайшли якісь заборонені речовини»

Коли приїхали поліцейські, то Реувен почав розповідати нісенітниці, що це просто людина впала біля його готелю. На це правоохоронець відповів, що як це так: людина з висоти свого зросту не могла просто впасти, зламати стегна, таз, отримати набряк мозку, травми внутрішніх органів та пробити легені. Й щодо легень, то скоріш за все, коли Ігоря несли, зламані ребра могли їх пробити. Бо потім брату різко стало зле, і він почав важко дихати. У лікарню Ігоря привезли близько восьмої вечора. При тому, що Умань дуже маленьке місто. То ж ми розуміємо, скільки було втрачено дорогоцінного часу.

Після десятої брат помер, хоча він міг би жити, якщо йому правильно надали допомогу. Інцидент кваліфікують, як нещасний випадок та недотримання правил безпеки. Хоча є покази свідків й відео як несли брата. Бо всі інші камери, які могли б зафіксувати, що ж саме сталось того дня — чи брат сам впав чи його пихнули — зрозуміло, що «не працювали». Ба більше, номер, в якому жив Ігор, швидко прибрали, бо до готелю 40 хвилин не пускали поліцію. Але у шахті слідчі потім знайшли кров та кепку брата.

До слова, напередодні Ігор отримав зарплату (велику суму грошей). Вона зникла, як і його документи і особисті речі. Наша родина вимагатиме покарання винних, бо це не перший випадок, коли такі особи, відчуваючи безкарність, ведуть себе ось так, чхаючи на життя людей, які працюють на них, мов раби. Ми чули, що керуючий вже хоче підкупити судово-медичних експертів, які б написали, що у крові брата знайшли якісь заборонені речовини. Відразу скажу, що Ігор поганих звичок не мав. До цього часу ми не отримали жодного співчуття та вибачення.

Нарікає на дії керуючого будівництвом й один зі свідків трагедії. Каже — на об’єкті часто велись роботи вночі у комендантську годину.

Українські будівельники часто змушені були працювати вночі у комендантську годину

- Але поліцію ми ніколи не викликали, бо всі у місті знають, що це даремна справа. будівництво все одно буде проводитись. Із Ігорем ми познайомились з пів року тому, хороший був хлопець, працьовитий, сумлінний, — каже він. — Ту ліфтову шахту максимум потрібно було будувати із цегли, а її спорудили з піноблоку, що вкрай небезпечно і в майбутньому призвело б до якоїсь трагедії, бо це ненадійно. Мій балкон виходить на те злощасне будівництво, і того дня я теж чув, як щось впало. Ігор летів донизу та вдарявся об стінки. Спочатку приїхав ізраїльський медик, вони зрозуміли, що нічого в не можуть зробити. І витягли за руки Ігоря з ліфтової шахти, чим нашкодили йому ще більше. Я викликав українських лікарів, вони були вже за 2 хвилини. Коли я ніс Ігоря, він був ще живим, навіть не знав тоді, що до цього його ще переносили. Це вже потім дізнався, що його нахилили необережно вбік і підклали під нього дошку… Він дійсно важко дихав, ні на що не реагував. Приїхали лікарі, а керуючий став звинувачувати Ігоря в тому, що він наркоман, тому і погано стало. Уявіть цей цинізм! Але при тому всьому він говорив, що він його не знає, і в нього на будівництві він не падав. А це сталося біля готелю, і його вини в цьому не має. Поки що роботи на об’єкті не ведуться, мене викликали вже на допит, де я теж неодноразово пояснював, що це не нещасний випадок, а халатність та людська байдужість. Додам, що у цьому районі ведуться й інші будівництва, але там керівники хоча б оформляють страховки на підлеглих, вартість якої лише 900 гривень, люди офіційно влаштовані. В даному випадку все це керуючий проігнорував, зовсім не попіклувався про людські життя та здоров'я. А коли стається горе, то готові віддати великі гроші, лиш би уникнути відповідальності.

«Мало не щороку на будівництві в районі паломництва гинуть чи травмуються люди»

Місцеві жителі Умані, з якими журналісту вдалось поспілкуватись, констатують: мало не щороку на будівництві в районі паломництва гинуть чи травмуються люди. У Реувена це вже другий випадок на будівництві, який призвів до смерті.

- Декілька років тому неповнолітній хлопець при розвантаженні ззовні масштабного підйомника випав з верхнього поверху будівництва по вулиці Мономаха, 20, — розповіла «ФАКТАМ» місцева жителька, яка попросила не називати свого імені та прізвища через страх за своє життя. — Там теж будував тоді Реувен. Звинувачення у вбивстві з необережності тоді пред’явили напарнику хлопця, нібито за порушення техніки безпеки при керуванні підйомником. Напарника було затримано. У вигляді запобіжного заходу судом було прийнято рішення про тримання під вартою на час розслідування. Через два місяці запобіжний захід відмінили, випустили на підписку про невиїзд. За пару днів знайшли його повішеним у чужій квартирі, в якій незрозуміло як він опинився. Справа про загибель неповнолітнього закрита в зв’язку із самогубством підозрюваного. Власниця будинку та земельної ділянки Каріна А. вона уродженка України. Реувен А. має посвідку на постійне проживання тут. Будівництво незаконне. Тому розмови про видуманого підрядника не звільняють власника будівництва від відповідальності. У 2020 році в Умані загинув будівельник, якого привалило бетонною опорою, минулого року знесло верхній поверх незаконно збудованої 9-поверхівки за адресою вул. Туристів, 56, яка підлягає знесенню згідно з рішенням Верховного суду.

Як повідомили «ФАКТАМ» у пресслужбі поліції Черкаської області, наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей. Такий злочин карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

- Інцидент стався 27 серпня в місті Умань, — пояснює керівниця пресслужби Наталія Ткачук. — 32-річний чоловік, який виконував будівельні роботи, впав із висоти у шахту ліфта та отримав травми. Лікарі госпіталізували потерпілого до лікарні, однак врятувати його не вдалося. Усі обставини події нині з'ясовують правоохоронці. Поліція проводить досудове розслідування.

Раніше «ФАКТИ» писали, що друзі розслідують загибель бійця, який пройшов Іловайський котел, а був вбитий у 2022 році на Чернігівщині: «Розстріляли при свідках та без суду».

На фото в заголовку — мама загиблого Ігоря Бондарєва Ольга з його портретом

Фото надала родина загиблого

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