Україні не віддадуть, але й на свободу не відпустять: суд у Фінлядії ухвалив нове рішення щодо бойовика-неонациста Петровського

У Фінляндії окружний суд вирішив залишити під вартою бойовика-неонациста Яна Петровського, відомого також як Воїслав Торден, якого підозрюють у терористичних злочинах в Україні, пише «Європейська правда» з посиланням на Yle.

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Рішення про продовження утримання Петровського під вартою суд ухвалив у понеділок. Прикордонна служба вимагала продовження тримання чоловіка під вартою.

Окружний суд вирішив приховати особу затриманого, але, за інформацією Yle, судовий розгляд стосувався саме Петровського.

Чоловік був звільнений у п'ятницю після того, як Верховний суд вирішив, що Фінляндія не може передати його Україні для суду через погані умови утримання у в'язницях країни. Однак прикордонна служба негайно знову взяла чоловіка під варту відповідно до Закону про іноземців.

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Центральна кримінальна поліція Фінляндії почала дослідчу перевірку щодо Яна Петровського.

Як писали «ФАКТИ», днями Верховний суд Фінляндії відмовив Україні у видачі Петровського. Представники Феміди цієї країни вирішили, що в українській в'язниці можуть порушуватися його права і застосовуватися тортури.

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