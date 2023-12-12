Півтори доби бій у оточенні: історія легендарного офіцера з позивним «Біс», нагородженого орденом

Того дня українські воїни отримали наказ зайняти визначені позиції і максимально довго за можливістю утримувати їх. Тож близько 5-ї години ранку спільно із піхотинцями зайшли туди та знищили декілька ворожих нарядів. Закріпились та приготувались до бою, розповідає 41-а окрема механізована бригада.

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Боєць з позивним «Біс» згадує, що росіяни відразу намагались вибити сміливців.

«Спершу по нас «працювали» 82-міліметрові міномети та станкові гранатомети. Паралельно атакували ворожі групи по 10−20 чоловік. Ми підпускали їх якомога ближче і нищили впритул. Як виявилось згодом, ми стали у двобій із російським так званим «спецпідрозділом «шторм-Z».

Коли росіяни побачили, що не в змозі перемогти наших бійців, то почали закидували їх гранатами з безпілотників: «дрони увесь час кидали на нас вибухівку. Постійно гатили вже великокаліберні 120-міліметрові міномети. Згодом били з танку. Загинув один наш боєць, декілька хлопців були поранені. Осколок влучив мені у стегно. Поступово відчувався брак боєприпасів. Росіяни „поклали“ наш зв’язок. Але ми відбили їхні масовані штурми. Окупанти, певно, думали, що нас тут батальйон чи як мінімум рота. Але реально нас там було відділення».

Наприкінці першої доби окупанти під прикриттям потужного обстрілу знову пішли на штурм, згадує офіцер-розвідник.

«Врешті, пробились тараном до наших позицій. Коли сутеніло, нас оточили. Ми усі були поранені та контужені. Надавали один одному допомогу. Мені вдруге «прилетіло». Цього разу у гомілку. У нас лишились один-два автоматні магазини на людину. Тож ми збирали боєприпаси та зброю у вбитих росіян, чиї тіла вже густо засіяли околиці. Ми розуміли, що виконали відповідальне завдання: «росіяни знову готувались до рішучого наступу. Але як пробитись з оточення крізь численні засідки? У нашого кулеметника лишились дві останні стрічки. За моїм наказом боєць влучним вогнем «розчистив» нам шлях. Ми вийшли з оточення під обстрілами. Плюс, за нами полював ще російський безпілотник. Усі наші хлопці вкотре знову були поранені. Але, головне, що живі!»

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Наступного дня наші військові обстежили місце бою з повітря: нарахували близько 40 знищених росіян. Це лише ті тіла, які вдалось за короткий час візуально виявити на відкритій місцевості. Тож, припускають наші бійці, що втрати ворога, насправді, набагато більші.

Молодий офіцер впевнений, що перемогти у цьому нерівному бою йому неабияк допомогла відмінна військова та спортивна підготовка: до ЗСУ він служив офіцером податкової міліції. Професійно займався бойовим самбо та рукопашним боєм, виборов звання майстра спорту та став чемпіоном Київської області з боїв без правил. До ЗСУ призвався добровольцем відразу після повномасштабного вторгнення росії.

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«Нещодавно я пройшов вишкіл за програмою підготовки підрозділів спеціального призначення. Декілька діб серед голого поля чи лісу, марш-кидок на 45 кілометрів із повним обладнанням та озброєнням. Цей курс успішно витримали лічені бійці з декількох сотень абітурієнтів. Я теж закінчив його!» — розповів «Біс».

За мужність та героїзм «Біс» був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Молодий військовий одужав після поранень і разом із бойовими побратимами продовжує захищати Україну.

Раніше повідомлялося, що за інформацією Генштабу, за добу ворог втратив вісім сотень російських нацистів, 9 танків та 19 бронемашин.

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