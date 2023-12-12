Російські окупанти націоналізують віллу Софії Ротару в Ялті

Так звана влада тимчасово окупованого українського Криму вирішила націоналізувати віллу Софії Ротару у Ялті, навколо якої вже давно точаться скандали. Нібито таким чином народній артистці України вирішили помститися за її позицію. Як пишуть пропагандистські ЗМІ, останньою краплею стала публікація легендарної співачки у соцмережах листівки у День святого Миколая, на якій Святий сидить на колінах в українського військового, а також привітання з Днем Збройних сил України.

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Про це заявив колишній депутат ВР, який зрадив Україну, Олег Царьов.

«Скандал із Софією Ротару отримав продовження. Думаю, що жодних сумнівів у тому, на чиєму боці ця артистка, не залишилося. Правильно, що ухвалили рішення про націоналізацію. Давно пора. Декілька років поспіль писав, що це треба зробити», — написав зрадник.

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Окупанти хочуть продати готель «Вілла Софія» та використати кошти на потреби загарбницької армії.

Нагадаємо, артистка придбала у 1996 році триповерховий особняк на центральній набережній Ялти. Після реконструкції відкрила там готель. Проте після окупації Криму він не функціонував. Загарбники й раніше намагалися відібрати нерухомість у Софії Ротару.

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У 2020 році ЗМІ повідомляли, що артистка хотіла продати свій готель за 25 млн євро, але не знайшла покупців.

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Раніше колишній директор Софії Ротару розповів про долю готелю та про те, чому він не приніс фінансової вигоди.

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