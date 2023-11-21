Треба націоналізувати: навколо ялтинського готелю української співачки знову скандал

Як заявили днями ЗМІ окупантів, злочинний Володимир Константинов заявив, що в Криму можуть «націоналізувати» готель української співачки Софії Ротару «Villa Sofia» оскільки нібито «вона не зробила нічого хорошого для мешканців півострова».

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Асоціація реінтеграції Криму додає, що у квітні злочинна структура «Ветерани росії», яка займається піаром альтернативного політика Ільдара Ризяпова, звернулася до генпрокуратури і до слідчого комітету рф. Вона вимагала позбавити співачку Софію Ротару нерухомості в Криму за «антивоєнну позицію».

При цьому, додають експерти асоціації, Ризяпов як і Костянтинов, є найлютішим другом фейкового Сергія Аксьонова і тому їхній кримський дует з різних питань у стилі «ворог мого ворога» досить примітний.

Сама Софія Ротару не коментувала заяви окупаційної влади. Вона від 2014 року не відвідувала Крим. А влітку вона заявила, що не продасть, на відміну від «Villa Sofia», свій ялтинський будинок, бо для неї цей особняк — пам'ять про коханого чоловіка і що вона планує до нього повернутися і там жити після закінчення війни.

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Раніше повідомлялося, що Костянтин Меладзе терміново продає віллу в Криму, поки її не відібрали окупанти.

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