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«Ти ж сильна»: філіп кіркоров зізнався, як вирішив запропонувати руку та серце Аллі Пугачовій

13:38 12 грудня 2023
Пугачова

На відміну від гумориста Максима Галкіна, який познайомився з Аллою Пугачовою досить випадково, співак Філіп Кіркоров заздалегідь планував цю подію.

В цьому він зізнався в бесіді з відеоблогером Ельдаром Джараховим.

Виявляється, майбутній «поп-король» дивився шоу «Блакитний вогник», де Алла Борисівна співала про нелегку долю сильної жінки, яка «плаче біля вікна», і це справило на нього сильне враження.

«Ну чого ти плачеш, ти ж сильна», — подумки звернувся він до співачки.

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А потім, як зізнався Кіркоров, йому на думку спала шалена думка освідчитися Примадонні у коханні, адже ніхто не покохає її так само сильно, як він.

Співак робив все для того, щоб завоювати серце Примадонни: брав участь у тих же концертах, що і Алла Борисівна, увійшов у ті кола, в яких вона проводила час і робив все для того, щоб наблизитися до «жінки, яка співає» і зробити їй пропозицію руки та серця.

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«І зробив, нахабна пика», — підсумував Кіркоров.

Як відомо, артисти були одружені з 1994 по 2005 рік. Про причини розлучення зірки не люблять згадувати. Є версії, що співак зраджував Пугачову.

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Згодом Кіркоров ніколи не заперечував, що Алла Пугачова завжди була і буде головною жінкою у його житті. Він дотепер із задоволенням говорить про колишню дружину в інтерв'ю, хоча є чутки, що зараз артист має нову пасію.

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