Палкий прихильник кремлівського фюрера пилип кіркоров, який свого часу начебто постраждав через «прокляття» Гоголя, нещодавно став ведучим однієї з музичних премій у країні-агресорці.

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І за лаштунками премії розповів, як має намір провести новорічну ніч, пише видання News.ru.

При цьому пилип заявив, що прагне дотримуватися поради колишньої дружини, Алли Пугачової.

«Є традиція — Новий рік, олів'є, „Іронія долі“ та сім'я. Ялинка новорічна ще. Я у цьому плані консерватор, нічим не відрізняюся від тих, хто дивиться телевізор. А робота не вовк — у ліс не втече. Грошей у мене вистачає рівно стільки, як говорила велика Алла Борисівна, щоб „не почуватися приниженим“. Геніальна фраза. Мені вистачає, щоб почуватися у Новий рік вільним від роботи», — цитує пилипа видання.

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При цьому виконавець хіта «Колір настрою синій» розкрив своє головне бажання. За його словами, він найбільше хоче, щоб воєнні конфлікти наступного року припинилися.

«Буду банальний. Мрію про мир. Хотілося сказати, у всьому світі… Ну, так, у всьому світі», — зазначив Кіркоров, який раніше вихваляв людоїда путіна за агресію проти нашої країни.

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В той же час минулого року пилип різко звернувся до пропагандистки маргарити сімоньян яка назвала Максима Галкіна «представником секс-меншин, що одружився з літньою жінкою» для збагачення.

«Ти тримала свічку, щоб очорнити Галкіна та Пугачову?» — закричав тоді «поп-король».

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Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли кіркорова запідозрюють у тому, що його почуття до Алли Пугачової не згасли з роками, і можуть сплахнути з новою силою.

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