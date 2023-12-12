Разом з бандою викрадав людей та «вибивав» з них гроші: на Житомирщині затримано депутата-рекетира

Служба безпеки затримала депутата міської ради Коростишева на Житомирщині, який входив до складу регіональної злочинної організації. Її учасники вимагали з людей гроші під вигаданими приводами, а у разі відмови платити — викрадали своїх жертв та відвозили їх до спеціально облаштованих катівень.

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Наразі вже встановлено понад 30 сімей, які постраждали від рук рекетирів, повідомили у прес-центрі спецслужби.

Одним з потерпілих виявився чинний військовослужбовець ЗСУ. Його вагітну дружину фігуранти погрожували покалічити, а потім вбити, якщо воїн не передасть їм 190 тис. грн.

У ході оперативних дій у серпні та вересні цього року правоохоронці затримали «на гарячому» 10 учасників злочинної організації, у тому числі її ватажка так званого «смотрящого» за Коростишевом.

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Наразі встановлена причетність до діяльності кримінального угруповання депутата міськради, який раніше обіймав посаду віцемера міста. За даними слідства, він разом з іншими учасниками банди викрадав місцевих жителів та «вибивав» з них гроші.

Встановлено, що після численних тортур над своїми жертвами фігурант змушував їх приносити «відкупні» до… приміщення міськради.

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Крім того, посилаючись на власні «зв'язки» у різних держустановах, він «застерігав» потерпілих від звернень до правоохоронних органів.

На підставі зібраних доказів посадовцю-перевертню повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

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ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань);

ч. 2 ст. 189 (Вимагання, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб, з погрозою насильства над близькими родичами потерпілого, обмеження їх прав і свобод).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 7 років тюрми.

Нагадаємо, що днями прупу рекетирів затримали і на Одещині, серед іншого її учасники «обкладали даниною» ухилянтів.

Фото СБУ



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