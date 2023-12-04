Видавали себе за правоохоронців: на Одещині «накрили» групу рекетирів, які «обкладали даниною» ухилянтів

В Одеській області викрили групу рекетирів, які «робили бізнес» на ухилянтах.

Зловмисники видавали себе за посадовців Служби безпеки та військкомату і «вибивали» гроші з потенційних призовників, повідомили у спецслужбі.

РЕКЛАМА

За різні суми «відкупу» фігуранти обіцяли потерпілим не притягати їх до кримінальної відповідальності за нібито ухилення від мобілізації.

Для «переконливості» зловмисники підробили собі шеврони СБУ та пред’являли своїм жертвам фальшиве посвідчення співробітника української спецслужби.

РЕКЛАМА

У разі відмови платити — рекетири погрожували викраденням та фізичною розправою.

Задокументовано факт вимагання учасниками банди 20 тисяч американських доларів з місцевого жителя.

РЕКЛАМА

Наразі зловмисників затримано. Їх взято під варту і повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);

- ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини);

- ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

РЕКЛАМА

Раніше в Одеській області було викрито міжнародне злочинне угруповання, яке нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку.

267

Читайте нас у Facebook та Instagram