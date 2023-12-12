Збій в роботі «Київстару»: в компанії заявили про «російський слід», але не називають терміни відновлення роботи

Терміни відновлення сервісів «Київстар» опісля масштабного збою поки що остаточно не зрозумілі. Наразі ведеться робота задля того, щоб зрозуміти, скільки часу це може зайняти.

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Про це заявив гендиректор компанії «Київстар» Олександр Комаров в ефірі телемарафону.

«Київстар» ще не повідомляв про ніякі терміни насправді. Дуже потужна хакерська атака на віртуальну інфраструктуру компанії. Частково зруйновано ІТ-інфраструктура. Тому ми ще зараз знаходимося в опрацюванні питання скільки часу займе відновлення. Тому ніяких стейтментів ми ще не робили", — сказав він.

Крім того, в мережі з'явилося і відеозвернення Комарова, де він опосередковано зазначає, що за атакою на «Київстар» є російський слід.

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«Війна з росією має багато вимірів, і один з них у кіберпросторі», — заявив гендиректор компанії.

За його словами, для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій втручання у діяльність мережі «Київстар» залучив представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб.

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«Київстар обов'язково надасть компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися послугами оператора. Приносимо вибачення абонентам за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння та підтримку», — додав Комаров.

Нагадаємо, що сьогодні стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії «Київстар». Причиною тому — хакерська атака на ядро мережі. Внаслідок великого збою в «Київстар» по всій країні абоненти зафіксували відсутність мобільного зв'язку, також не працює сайт оператора, мобільний застосунок «Київстар». Крім того, немає доступу до інтернету. Разом з тим збій у «Київстар» призвів і до інших проблем в різних куточках країни, пов'язаних із вуличним освітленням, роботою «гарячих ліній», оплатою проїзду та роботи терміналів, а також банкоматів.

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Нагадаємо, що сьогодні крім «Київстару» хакери атакували і «Монобанк». Завдяки зусиллям співробітників банківської установи та зовнішній допомозі атака була відбита.

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