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Наркотики для росіян: зеки зі «Шторм Z» організували доставку просто на фронт

20:45 15 грудня 2023
росіянин під наркотою

На тимчасово окупованій російськими військами частині Запорізької області затримали трьох морських піхотинців — військовослужбовців 810 бригади морської піхоти в/ч 13140. Про це інформує телеграм-канал ASTRA. Усіх трьох раніше було засуджено за так званою «наркотичною» 228 статтею КК рф, і вони відбували покарання у Самарській області. У колонії Максима Мещанова, Олександра Коровіна і Тимура Нурманбетова завербували на війну в Україну, так вони потрапили до бригади морської піхоти — у підрозділ для колишніх зеків — «Шторм Z».

Однак на війні колишні ув'язнені вирішили не забувати старі навички і налагодили постачання наркотиків для російських військовослужбовців, які беруть участь у вторгненні в Україну. Під час затримання у чоловіків вилучили понад 2 кілограми наркотиків — мефедрону і альфа-піролідинопентіофенону, ваги і фасувальні пакети.

Видання зазначає, що наркотики російські військовослужбовці активно вживають під час бойових дій. На одному із відео є зафіксовано момент побиття палицями російськими військовими своїх же товаришів по службі нібито за вживання «солей».

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Раніше повідомлялося, що Таджикістан забезпечує росію не лише контрабандною електронікою для виготовлення ракет, а й наркотиками у чому очільник кремля має дуже велику зацікавленість.

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