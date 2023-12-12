Клуб УПЛ звільнив головного тренера лише через півроку після призначення: хто очолив аутсайдера

Один з аутсайдерів української футбольної прем'єр-ліги рівненський «Верес», який програв перед відпусткою «Шахтарю» (0:2), відправив у відставку головного тренера Сергія Лавриненка, який працював із командою з червня. Таке рішення було ухвалено 12 грудня за підсумками засідання наглядової ради НК «Верес», повідомляє офіційний сайт клубу.

РЕКЛАМА

Під керівництвом фахівця, який раніше очолював «Зірку» та «Інгулець», рівняни провели 18 офіційних матчів (16 в УПЛ і 2 у Кубку України). Команда здобула 3 перемоги, 6 разів зіграла внічию та програла 9 поєдинків. Різниця м'ячів — 18:30.

Новим наставником рівнян став 40-річний екснаставник молодіжної команди «червоно-чорних» Олег Шандрук, який уже очолював «Верес» у 2018−2019 роках. Уродженець Рівненської області Шандрук у роки футбольної кар'єри пограв за «Волинь» (Луцьк), «Шахтар-2» (Донецьк), «Арсенал» (Київ), «Чорноморець» (Одеса) та «Севастополь». У вищій лізі захисник провів 31 матч та забив 1 гол.

Олег Шандрук

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що після першої частини сезону «Верес» з 12 очками у 16 матчах посідає у турнірній таблиці УПЛ передостаннє, 15-те, місце.

Додамо, що цього сезону до тренерської відставки вже вдалася рівно половина клубів прем'єр-ліги — «Шахтар», «Динамо», «Дніпро-1», ЛНЗ, «Металіст 1925», «Зоря», «Верес» та «Минай».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що новим головним тренером «Шахтаря» призначено боснійця Маріно Пушича.

Фото НК «Верес»

РЕКЛАМА

116

Читайте нас у Facebook та Instagram