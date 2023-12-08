Перемога «Шахтаря» з пенальті-фантомом та скромний подарунок «Дніпра-1» Максимову на 55-річчя: відеоогляди матчів УПЛ

У п'ятницю, 8 грудня, поєдинками за участю лідерів у Житомирі та Львові стартував останній у цьому році, 17-й, тур української прем'єр-ліги.

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Чемпіонат України. 17-й тур

«Шахтар» (Донецьк) — «Верес» (Рівне) — 2:0 (Жуліо Сезар, 14, у свої ворота, Зубков, 69). На 51-й хвилині Зубков («Шахтар») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 3:2.

«Шахтар»: Різник, Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Азаров, Бондаренко, Криськів (Назарина, 64), Зубков (Кащук, 89), Невертон (Егіналду, 61), Судаков, Сікан (Келсі, 61).

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Саме «Верес» у першому колі став одним із клубів, які відібрали очки у чемпіона (1:1 у Рівному). Тож донеччани після завоювання путівки в єврокубкову весну дуже навіть були не проти ще раз поставити на місце аутсайдера, що «огризнувся» (у Кубку країни «помаранчево-чорні» розгромили підопічних Сергія Лавриненка — 3:0).

Набрати три очки на «Арені Львів» хлопцям Маріно Пушича особливих труднощів не склало. Швидкий автогол Жуліо Сезара після «пострілу» Криськіва, а також точний удар Зубкова дозволили донеччанам зробити ще один крок до вершини турнірної таблиці. Саме «Шахтар» разом із «Динамо» — лідер чемпіонату України за втраченими очками.

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До речі, на початку другого тайму у грі стався скандальний епізод. Арбітр Катерина Монзуль призначила пенальті у ворота рівнян за те, що м'яч після удару гравця «Шахтаря» влучив у… п'яту точку захисника Шевченка. І що ще більш дико, рефері на VAR Романов підтвердив правильність рішення харків'янки (Катерина та Віталій, вибачте вже за фамільярність, ви що всю футбольну Україну за дурнів тримаєте?)

Удар з «точки» Зубкова голкіпер Паст парирував, але Сікан вдало зіграв на добиванні. Щоправда, повтор підтвердив, що форвард донеччан вбіг у штрафний майданчик ще до удару, і зрештою взяття воріт «Вереса» скасували.

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«Полісся» (Житомир) — «Дніпро-1» — 1:1 (Тейлор, 62 — Філіппов, 49). Юніорські склади — 2:3.

У вересні підопічні колишніх партнерів із «Динамо» та збірної України Юрія Калитвинцева і Юрія Максимова, якому, до речі, 8 грудня виповнилося 55 років, уже зустрічалися один з одним у Житомирі. Щоправда, у рамках Кубка країни. І тоді «Полісся», зрівнявши рахунок у компенсований арбітром час, перемогло у підсумку по пенальті та вибило «Дніпро-1» з турніру.

До поєдинку УПЛ суперники підійшли, посідаючи в турнірній таблиці друге та третє місця, і зовсім були не проти хоча б на якийсь час знову захопити лідерство. Після 90 хвилин наполегливої боротьби на табло красувалася нічия — 1:1. На 6-й у сезоні гол Філіппова господарі поля відповіли влучним ударом ексгравця… «Дніпра-1» Тейлора. Перемогу Максимову на ювілей підопічні подарувати не змогли, але на перше місце вийшли. До речі, «Полісся» Калитвинцева не програє вже у 10 матчах поспіль (5 перемог та 5 нічиїх).

Становище команд:

1. «Дніпро-1» — 34 очки (17 матчів);

2. «Кривбас» — 33 (16);

3. «Полісся» — 32 (17);

4. «Шахтар» — 31 (15);

5. «Динамо» — 25 (13);

6. «Рух» — 25 (16);

7. «Ворскла» — 22 (16);

8. «Колос» — 21 (15);

9. ЛНЗ — 20 (16);

10. «Чорноморець» — 19 (15);

11. «Металіст 1925» — 15 (16);

12. «Оболонь» — 14 (15);

13. «Олександрія» — 13 (15);

14. «Верес» — 12 (16);

15. «Зоря» — 11 (13);

16. «Минай» — 6 (15).

Бомбардири: 6 м'ячів — Віталій Буяльський, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Максим Задерака, Олег Кожушко (обидва — «Кривбас»), Андрій Штогрін («Чорноморець»), Олександр Філіппов («Дніпро-1»); 5 — Олексій Гуцуляк («Дніпро-1»), Юрій Климчук, Ілля Квасниця (обидва — «Рух»); 4 — Андрій Ярмоленко, Назар Волошин (обидва — «Динамо»), Едуардо Герреро («Зоря»), Бені Макуана («Полісся»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Олександр Зубков («Шахтар»).

В останньому у 2007 році, 17-му, турі чемпіонату України також зіграють: «Кривбас» — «Зоря» (9 грудня); «Ворскла» — «Рух», «Чорноморець» — «Колос» (10 грудня); «Динамо» — «Оболонь», «Металіст 1925» — «Олександрія» (11 грудня). Матч ЛНЗ — «Минай» перенесено на невизначений термін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в матчі чемпіонату України «Минай» — «Динамо» було зіграно лише 67 секунд.

Фото ФК «Полісся»

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