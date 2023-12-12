В Одесі обвалилася частина житлового будинку: що відомо
У вівторок, 12 грудня, в центральній частині Одеси (район Молдаванки) обвалилася частина житлового будинку, але причина виявилася не в ударах «шахедів».
Про це повідомляє видання «Думська».
«На Сєрова обвалився шматок 3-х поверхового житлового будинку», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загиблих і постраждалих немає.
При цьому «Думська» з посиланням на рятувальників повідомляє, що попередньо будинок перебував в аварійному стані.
Нещодавно повідомлялося, що в центрі Одеси, на вулиці Базарній, обвалився будинок. Загиблих і постраждалих на місці руйнувань не було виявлено.
Згідно з даними видання «Думська», це було другим обваленням будівлі за місяць.
Нагадаємо, нещодавно на Одещині сталася трагедія — у Балтському районі 12-річний мешканець одного з сіл впав у криницю і помер до приїзду медиків.22