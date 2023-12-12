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Події

В Одесі обвалилася частина житлового будинку: що відомо

18:08 12 грудня 2023
Обвал аварійної стіни

У вівторок, 12 грудня, в центральній частині Одеси (район Молдаванки) обвалилася частина житлового будинку, але причина виявилася не в ударах «шахедів».

Про це повідомляє видання «Думська».

На місці обвалу

«На Сєрова обвалився шматок 3-х поверхового житлового будинку», — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що загиблих і постраждалих немає.

На щастя, людей під завалами не виявили

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При цьому «Думська» з посиланням на рятувальників повідомляє, що попередньо будинок перебував в аварійному стані.

Нещодавно повідомлялося, що в центрі Одеси, на вулиці Базарній, обвалився будинок. Загиблих і постраждалих на місці руйнувань не було виявлено.

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Згідно з даними видання «Думська», це було другим обваленням будівлі за місяць.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині сталася трагедія — у Балтському районі 12-річний мешканець одного з сіл впав у криницю і помер до приїзду медиків.

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