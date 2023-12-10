36.91 / 37.42 39.90 / 40.56
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Трагедія на Одещині: хлопець впав у колодязь, коли набирав воду

14:16 10 грудня 2023
Сільська криниця взимку

Після удару снігової стихії по Одещині, що коштував кількох людських життів, у регіоні сталася нова трагедія.

Як поаідомили в обласному управлінні поліції, днями у Балтському районі 12-річний мешканець одного з сіл пішов по воду до криниці, що розташована на території домогосподарства. Там хлопчик підсковзнувся, не втримав рівновагу і впав у криницю. Батько, почувши крики, поспішив синові на допомогу і витяг його ще живого.

Але до приїзду лікарів постраждалий помер. Причину смерті дитини буде встановлено за результатами судово-медичної експертизи.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що минулої весни так само під Одесою трирічна дитина втопилася у діжці з дощовою водою, яка стояла у дворі біля будинку.

РЕКЛАМА

151

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

У січні-2024 в Україні можуть виникнути проблеми із виплатою пенсій: у чому причина

Гороскоп

Попереду — крутий поворот: 2024 стане переломним у долі п'яти знаків зодіаку

Паштет

Паштет з лососевих обрізків — оригінальний та дуже смачний рецепт від відомого одеського фудблогера

Сільська криниця взимку

Трагедія на Одещині: хлопець впав у колодязь, коли набирав воду

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту