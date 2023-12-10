Трагедія на Одещині: хлопець впав у колодязь, коли набирав воду

Після удару снігової стихії по Одещині, що коштував кількох людських життів, у регіоні сталася нова трагедія.

Як поаідомили в обласному управлінні поліції, днями у Балтському районі 12-річний мешканець одного з сіл пішов по воду до криниці, що розташована на території домогосподарства. Там хлопчик підсковзнувся, не втримав рівновагу і впав у криницю. Батько, почувши крики, поспішив синові на допомогу і витяг його ще живого.

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Але до приїзду лікарів постраждалий помер. Причину смерті дитини буде встановлено за результатами судово-медичної експертизи.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

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Нагадаємо, що минулої весни так само під Одесою трирічна дитина втопилася у діжці з дощовою водою, яка стояла у дворі біля будинку.

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