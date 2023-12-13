Спочатку перемога над росією, потім вступ до НАТО: про що Зеленський та Байден домовилися у Вашингтоні (фото, відео)

У межах робочого візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джозефом Байденом.

«Я надзвичайно радий бути сьогодні тут, у Білому домі, щоб поділитися дуже важливими повідомленнями. Вдячний за запрошення. Я хотів би подякувати Америці й нашим партнерам за підтримку», — цитує Володимира Зеленського президентська прессслужба.

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Очільник української держави, зокрема, наголосив, що Україна успішно перемогли росію в Чорному морі — країна-агресорка ховає залишки свого військово-морського флоту у віддалених бухтах. «Тим часом Україна створила експортний коридор у Чорному морі, який підтримує нашу економіку та глобальну продовольчу безпеку», — зазначив він та наголосив на важливості посилення української ППО та нарощення спроможностей знищувати логістику рф. «Наші цілі на 2024 рік чіткі — позбавити росію переваги в повітрі й зірвати її наступальні операції. Я думаю, це реально», — підкреслив він.

Крім того, за його словами, серед пріоритетних питань зустрічі з президентом США — спільне виробництво зброї та використання заморожених російських активів.

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«Також нам потрібно швидше працювати із замороженими російськими активами — понад 300 мільярдів заморожених активів терористів. Ми маємо використовувати їх для захисту від російського терору. Тож я хочу поговорити про деякі деталі», — зазначив Зеленський.

Зі свого боку президент США наголосив, що від рішень, які будуть ухвалені зараз, залежатиме майбутнє на десятиліття вперед, зокрема у Європі: «Ми бачили, що відбувається, коли диктатори не отримують покарання за смерті та руйнування, які вони спричинили. Вони йдуть далі. Загроза Америці, Європі та світу лише зростає».

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Джозеф Байден відзначив важливість ухвалення Конгресом Сполучених Штатів рішення про фінансування України перед тим, як конгресмени підуть на різдвяну перерву та додав, що підписав рішення про виділення 200 мільйонів доларів для оборони України.

До пакету увійшли, зокрема, додаткові засоби ППО, артилерійські боєприпаси, протитанкове озброєння:

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ракети AIM-9M для протиповітряної оборони;

компоненти системи протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

високошвидкісні ракети (HARM);

ракети з оптичним відстеженням і провідним наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin та AT-4;

понад 4 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї;

боєприпаси для знешкодження перешкод;

обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури;

запасні частини, генератори, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Під час пресконференції Володимир Зеленський назвав нісенітнестю територіальні поступки росії та додав, що на тимчасово окупованих територіях залишаються громадяни України. Говорячи про свої враження від візиту до Америки, він зазначив, що впевнений у продовженні підтримки України й у тому, що наша країна не залишиться сам на сам з державою-агресоркою.

А Джозеф Байден заявив, що у США хочуть перемоги України над росією. «Ми хочемо, щоб Україна виграла війну. Це означає, що Україна буде суверенною, сильною державою, яка може захищати себе та стримувати агресію у майбутньому», — сказав він та додав: «Я пишаюся тим, який Альянс зараз сильний і єдиний. Я говорив з Путіним про „фінляндизацію“ НАТО, натомість у нас відбулася „натовізація“ Фінляндії. Україна має майбутнє в НАТО. Але ми зазначали, що Україна стане членом, тільки ми повинні переконатись, що вони виграють війну».

Раніше генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг зазначав, що союзники згодні з тим, що Україна стане членом НАТО, але все ще погоджуються з тим, що повне членство залишається неможливим в умовах війни.

Фото Офісу президента

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