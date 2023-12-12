«Підтвердження підтримки України»: Зеленський розповів про зустріч у Сенаті США

У вівторок, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Сенаті США в Вашингтоні.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

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«Дружня, відверта зустріч у Сенаті США, яка є важливим підтвердженням підтримки України в боротьбі за незалежність, свободу та демократію», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави виступив перед американськими політиками та відповів на їхні запитання. Зокрема, президент України розповів американським сенаторам про актуальну безпеку та економічну ситуацію в Україні, про важливість збереження життєво необхідної підтримки з боку Штатів.

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«Відповів на запитання. Дякую лідеру Демократичної партії в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу за консолідацію двопартійної підтримки нашої держави й людей», — йдеться у повідомленні.

Завершення виступу в Сенаті

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Як відомо, 11 грудня президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він вже зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном та головою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Сьогодні, 12 грудня, президент відвідав Конгрес США. Там він провів зустріч з сенаторами і планує провести бесіду зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

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Нагадаємо, сьогодні президент України, перебуваючи у США, розповів про звитягу бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які відбили один з териконів у межах міста Горлівка.



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