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Україна

«Україна стане членом НАТО за умови проведення реформ після війни», — генсек Альянсу

19:27 29 листопада 2023
Єнс Столтенберг

На першому засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі союзники підтвердять довгострокову підтримку України та узгодять рекомендації щодо реформування її системи безпеки. Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг пресконференції. Але додав, що повне членство наразі є неможливим. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на думку Олександра Павлюка, інтеграція українського досвіду у військову освіту НАТО — показник нашої налаштованості на якнайшвидше досягнення повної сумісності з Альянсом.

«Союзники згодні з тим, що Україна стане членом НАТО. На зустрічі ми узгодимо рекомендації для українців … щодо реформ, оскільки ми продовжуємо підтримувати Київ на цьому шляху до членства в НАТО. Проте всі члени Альянсу все ще погоджуються з тим, що повне членство залишається неможливим в умовах війни, навіть незважаючи на те, що шляхи зближення України і НАТО продовжують існувати» — додав він.

На його думку, вони з колегами продовжать шукати шляхи, як можна ще більше зблизити Україну і НАТО, готуючись до Вашингтонського саміту.

«Яке рішення ми приймемо, буде вирішено пізніше, коли ми будемо ближче до саміту».

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Цього місяця Німеччина і Нідерланди пообіцяли надати Україні 10 мільярдів євро. Румунія додала навчальний центр F16 для українських пілотів.

«Союзники, в тому числі США і Фінляндія, надсилають більше засобів протиповітряної оборони і боєприпасів для захисту українських міст від російських атак», — заявив генсек.

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Столтенберг також сказав, що очікуване членство Швеції в НАТО «допоможе безпеці», і закликав Туреччину і Угорщину завершити ратифікацію.

Раніше повідомлялося, що війна в Україні стала загрозою ще для шести країн Європи, а також те, що на думку керівника логістичного командування НАТО генерал-лейтенанта Олександра Солфранка, Європа не готова до війни з росією.

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