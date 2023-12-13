Український чемпіон світу та Європи трагічно загинув в Івано-Франківську

Напередодні в Івано-Франківську сталася трагедія. Під час купання в міському озері втопився дворазовий чемпіон світу та триразовий чемпіон Європи з теквондо, чемпіон Європи з кікбоксингу 25-річний Данило Демчишин. Про це повідомила у Facebook пресслужба Управління молодіжної політики та спорту Івано-Франківської ОВА. Раніше помер віцечемпіон Олімпійських ігор в Афінах та Пекіні з тхеквондо Олександрос Ніколаїдіс.

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«Страшне горе! Вранці за трагічних обставин загинув Данило Демчишин. Данило — мій вихованець із самого дитинства, фактично був як син, дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи, гордість Всеукраїнського союзу тхеквондо та України», — написав у соцмережі тренер спортсмена Олег Соловей, котрий додав, що Данило щоранку плавав з друзями.

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Додамо, що майстер спорту міжнародного класу Данило Демчишин був стипендіантом міської ради та одним із найкращих спортсменів івано-франківщини минулого року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що трагічно загинув 18-річний український боксер Микита Бабич.

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Фото Facebook

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