37.16 / 37.74 40.04 / 40.80
Київ: 0
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Український чемпіон світу та Європи трагічно загинув в Івано-Франківську

11:02 13 грудня 2023
Данило Демчишин

Напередодні в Івано-Франківську сталася трагедія. Під час купання в міському озері втопився дворазовий чемпіон світу та триразовий чемпіон Європи з теквондо, чемпіон Європи з кікбоксингу 25-річний Данило Демчишин. Про це повідомила у Facebook пресслужба Управління молодіжної політики та спорту Івано-Франківської ОВА. Раніше помер віцечемпіон Олімпійських ігор в Афінах та Пекіні з тхеквондо Олександрос Ніколаїдіс.

«Страшне горе! Вранці за трагічних обставин загинув Данило Демчишин. Данило — мій вихованець із самого дитинства, фактично був як син, дворазовий чемпіон світу, триразовий чемпіон Європи, гордість Всеукраїнського союзу тхеквондо та України», — написав у соцмережі тренер спортсмена Олег Соловей, котрий додав, що Данило щоранку плавав з друзями.

РЕКЛАМА

Додамо, що майстер спорту міжнародного класу Данило Демчишин був стипендіантом міської ради та одним із найкращих спортсменів івано-франківщини минулого року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що трагічно загинув 18-річний український боксер Микита Бабич.

РЕКЛАМА

Фото Facebook

РЕКЛАМА

320

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Щастя так близько

До щастя залишилось кілька днів: у кого зі знаків Зодіаку зміниться життя з 15 грудня

Вигляд салату

Новорічний салат «Мілан» від Людмили Борщ: готується на «раз-два», а післясмак залишається надовго

Іржа на унітазі

Надпотужний спосіб очистки унітазу від вапняного нальоту та сечового каменю: новий лайфхак від Марини Жукової (відео)

унітаз та сіль

Секрет сантехніка: чому варто насипати сіль в унітаз

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту