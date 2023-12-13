Майже історія Попелюшки: найбільший акціонер Hermès хоче усиновити садівника, щоб передати йому свої статки

Один з нащадків засновника Hermès, відомого французького будинку шкіргалантереї, хоче усиновити робітника, щоб передати йому частину своїх багатомільярдних статків у швейцарських франках, повідомляє газета Tribune de Genève. 51-річний чоловік, який працював садівником у домогосподарстві одного з членів сім'ї Hermès, може стати мільярдером у швейцарських франках. Нагадаємо, нещодавно «ФАКТИ» писали про оголошення скандального заповіту Сільвіо Берлусконі.

РЕКЛАМА

Як пише видання, Ніколя Пуеш, найбільший акціонер Hermès, який володіє близько 5% акцій французького гіганта розкоші. Власної родини в нього нема.

У листі, датованому жовтнем 2022 року, нащадок засновника Hermès доручив адвокату привести в порядок свій маєток. Адвокату також було доручено провести процедуру усиновлення, яка все ще триває.

«У Швейцарії усиновлення дорослої людини не є неможливим, але це незвично», — пояснює газета, пояснюючи, що якщо процедура пройде успішно, він може успадкувати щонайменше половину статків.

РЕКЛАМА

А статки ці колосальні. За даними журналу Bilan, який щороку складає рейтинг 300 найбагатших людей Швейцарії, статки вісімдесятирічного чоловіка оцінюються в 9−10 мільярдів швейцарських франків (9,4−10,4 мільярда євро) завдяки його акціям у компанії з виробництва шкіргалантереї, відомій своїми сумочками і шовковими квадратами.

Однак, продовжує швейцарська газета, цей проект наштовхнувся на опозицію. У 2011 році Ніколя Пуеш підписав спадковий договір — більш обов'язковий, ніж заповіт — на користь женевського фонду Isocrate, який фінансує проекти з боротьби з дезінформацією через неурядові організації, що підтримують журналістику.

РЕКЛАМА

Але в рукописній записці, датованій лютим 2023 року, з якою ознайомилося видання, мільярдер зробив відступ, пояснивши, що він має намір зробити інші заповідальні розпорядження.

У відповідь на запит AFP фонд заявив, що нещодавно дізнався про бажання свого засновника скасувати договір про спадщину, але що йому не відомо про будь-які інші положення.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося що Алла Пугачова приїхала до росії, щоб скласти додатковий заповіт та забрати всі документи, пов'язані з її дітьми.

217

Читайте нас у Facebook та Instagram