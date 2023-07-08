Усім сестрам по сережкам: в Італії оголосили заповіт Берлусконі

Італійські ЗМІ дізналися деякі подробиці заповіту Сільвіо Берлусконі. Як уже повідомляли «ФАКТИ», колишній прем'єр-міністр Італії та один із найбагатших людей у країні помер 12 червня у віці 86 років. Американський журнал Forbes оцінює статки Берлусконі в 6,4 млрд євро.

З'ясувалося, що Сільвіо склав та підписав остаточний варіант заповіту 19 січня 2022 року. Тоді Берлусконі поклали до міланської клініки «Сан-Раффаеле». І це була перша з кількох госпіталізацій, які мали місце в останні півтора року життя одіозного політика та бізнесмена.

Берлусконі заповідав більшу частину багатства своїм старшим дітям — Марині та П'єрсільвіо. В результаті вони довели свою частку у компанії Fininvest (головний актив сім'ї) до 53%. Ще троє дітей від другого шлюбу мають 47%. Це, звичайно, не контрольний пакет, але Барбара, Елеонора та Луїджі отримали солідну спадщину.

«Дякую, з великим коханням, ваш тато», — написав Берлусконі у заповіті.

Дещо перепало і подрузі Сільвіо Марті Фашині, з якою він провів останні роки і навіть називав своєю дружиною, а також вірному секретареві та раднику Марчелло Дель Утрі.

«За любов, яку я відчував до них, і любов, яку вони дарували мені», — написав Берлусконі у заповіті. Фашина отримає 100 млн євро, а Дель Утрі — 30 млн євро.

Ще 100 млн євро Сільвіо заповів своєму братові Паоло.

Італійські ЗМІ наголошують, що, як і раніше, не ясно, як спадкоємці розділять решту майна Берлусконі. Йдеться про дорогі віли, витвори мистецтва, яхти, автомобілі та інші предмети розкоші.

Мабуть, найвідомішою є вілла в Аркорі (неподалік Мілана), яка була побудована на початку XVIII століття. Сільвіо купив її у 1970-х, і вона стала його улюбленим будинком. Берлусконі заборонив дітям продавати її.

Вілла розташована на ділянці площею 73 га. Тут є стайня, критий басейн, вертолітний майданчик, футбольне поле. Саме в Аркорі проходили скандальні вечірки «бунга-бунга», на яких найвпливовіших гостей Берлусконі розважали напівголі красуні.

Сільвіо залишив по собі також палаццо Граціолі в Римі, вілли в Каннах, на Антигуа та Бермудських островах. Багато хто вважає перлиною його «колекції» нерухомості віллу «Чортоза» на Сардинії. Берлусконі використав її як свою заміську резиденцію, коли обіймав посаду прем'єр-міністра. Там гостювало дуже багато світових лідерів, включаючи володимира путіна, «великого друга» італійського політика. Влітку 2002 року Сільвіо надав «Чортозу» для відпочинку обом дочкам путіна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як збільшилися статки короля Великобританії Чарльза III після смерті його матері та чим володіють інші члени королівської родини.

Фото: Salvatore Laporta/IPA/SIPA/Scanpix/Leta

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